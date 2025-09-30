عکسهای دیده نشده ازآگهیهای سینما حافظ در موزه سینما
همزمان با بازگشایی موزه سینما، تصاویر قدیمی از سینماهای کشور برای تماشای عموم مردم آماده شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موزه سینمای ایران، در سایهی برجهای سر به فلک کشیدهی پایتخت و هیاهوی مداوم خیابان جمهوری، هنوز هم نشانههایی از تهران قدیم زندهاند؛ آثاری که نه تنها معماری، که بخشی از حافظهی فرهنگی پایتخت را در خود حفظ کردهاند. سینما حافظ، از جمله این بناهای فرهنگی است؛ سینمایی با پیشینهای بیش از شش دهه، که همچنان به حیات خود ادامه میدهد؛ آرام، بیادعا، اما مقاوم در برابر فراموشی.
تولد در عصر طلایی
سینما حافظ در سال ۱۳۳۷ خورشیدی تأسیس شد؛ زمانی که تهران در حال تجربه تحولات شهری و فرهنگی گستردهای بود. این سینما در آن دوران با ظرفیت اولیهای بالغ بر ۴۴۰ صندلی و دو سالن نمایش، به سرعت به یکی از مقاصد محبوب علاقهمندان به سینما در منطقهی بهارستان تبدیل شد.
در سالهایی که هنوز تماشای فیلم در خانه مفهومی نداشت و سینما رفتن بخشی از سبک زندگی شهروندان محسوب میشد، حافظ با اکران فیلمهای روز ایرانی و خارجی، جایگاه قابل توجهی در میان سالنهای سینمای تهران به دست آورد. فیلمهای فارسی کلاسیک، آثار دوبلهشدهی اروپایی و حتی گاه فیلمهایی از سینمای شوروی و ایتالیا، بخشی از برنامههای متنوع این سینما بودند.
افول تدریجی در سایهی تغییرات شهری
با گذشت زمان و تغییر سبک زندگی مردم، بهویژه در دهههای ۶۰ و ۷۰، سینما حافظ مانند بسیاری از سالنهای قدیمی دیگر، با افت مخاطب مواجه شد. سالهای جنگ، ورود تلویزیون رنگی و بعدتر، گسترش ویدئو و شبکههای ماهوارهای، به تدریج جایگاه سنتی سینما را به چالش کشید.
اگرچه سینما حافظ برای مدتی همچنان فعال باقی ماند، اما کمکم فرسودگی تجهیزات، کیفیت پایین صدا و تصویر و عدم بهروزرسانی فضا، آن را به حاشیه راند. بسیاری از سالنهای همدوره حافظ، در این دوران تغییر کاربری دادند یا برای همیشه تعطیل شدند.
تولد دوباره در دهه ۸۰
در اواخر دهه ۱۳۸۰، طرحی از سوی سازمان سینمایی و شهرداری تهران با هدف احیای سینماهای قدیمی، به اجرا درآمد. سینما حافظ یکی از نخستین سالنهایی بود که مشمول این بازسازی قرار گرفت.
بازسازی شامل نوسازی کامل دو سالن نمایش، نصب تجهیزات پخش دیجیتال Full HD، بازطراحی سالن انتظار و نصب صندلیهای جدید بود. پس از این بازسازی، سالن اول با ظرفیت ۳۳۰ نفر و سالن دوم با ظرفیت ۱۰۹ نفر مجدداً وارد چرخهی اکران شد. کیفیت فنی مناسب، محیط پاکیزه و حفظ ساختار معماری اصیل، باعث شد حافظ بتواند مجدداً مخاطبان قدیمی و جدید را به سمت خود جلب کند.
جایگاه امروز؛ خاطرهای زنده در دل پایتخت
در حال حاضر، سینما حافظ همچنان یکی از سالنهای فعال و نسبتاً پرتردد در منطقه مرکزی تهران محسوب میشود. این سینما نه تنها میزبان نمایش فیلمهای روی پرده است، بلکه در طول برگزاری جشنوارههایی چون جشنواره فیلم فجر نیز به عنوان یکی از سینماهای مردمی ایفای نقش میکند.