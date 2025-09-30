خبرگزاری کار ایران
مکتب نصرالله به زبان اردو ترجمه شد

در سالروز شهادت سید الشهدای مقاومت سید حسن نصرالله و در همایشی که با همکاری رایزنی فرهنگی و سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد برگزار شد، از ترجمه اردوی کتاب مکتب نصرالله رونمایی به عمل آمد.

به گزارش ایلنا، این کتاب که توسط مؤسسه انتشارات بین‌المللی الهدی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تدوین و ترجمه شده بود، به همت رایزنی فرهنگی کشورمان چاپ و در پایان، همایش یاد شده رونمایی و در میان شرکت کنندگان توزیع شد.

«مکتب نصرالله» حاوی مجموعه نظرات و بیانات شخصیت‌های بین المللی درخصوص شهید سید حسن نصرالله است که سال گذشته در چهلمین روز شهادت ایشان طی همایشی با عنوان مکتب نصرالله در ایران ایراد شده بود.

چاپ نخست این کتاب با استقبال شرکت کنندگان مواجه شد و به اتمام رسید. بنابراین، رایزنی فرهنگی ایران در اسلام آباد چاپ دوم این اثر را در دستور کار خود قرار داده است.

