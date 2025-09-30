خبرگزاری کار ایران
معاون دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم:

دفاع مقدس، فصل عزت ملت و تجدید بیعت با خون‌های پربرکت شهداست

دفاع مقدس، فصل عزت ملت و تجدید بیعت با خون‌های پربرکت شهداست
معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم گفت: هفته دفاع مقدس، صرفاً بازخوانی اوراق یک تقویم یا مرور برهه‌ای از تاریخ نیست؛ بلکه موسم تجدید پیمان با حماسه‌ای الهی است که در آن، ایمان و ایثار در هم تنیده شدند و عزت ملی ایران اسلامی را رقم زدند.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید روستا آزاد، معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به بهانه برگزاری همایش سالانه «مبلغان مجاهد» (گرامیداشت یاد و نام شهدا به ویژه شهدای روحانیت) در گفت وگویی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و گرامیداشت سالگرد شهادت سیدالشهدای جبهه مقاومت شهید سیدحسن نصرالله و شهید صفی الدین در سخنانی اظهار کرد: زنده نگه داشتن نام و یاد شهدای والامقام این عرصه، نه یک وظیفه تاریخی یا تکلیف اداری، بلکه ضرورتی هویتی و منبع پایان‌ناپذیر قدرت نرم جمهوری اسلامی است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: این ستارگان فروزان، با اهدای خون مطهر خویش، مسیر استقلال، مقاومت و استکبارستیزی را برای نسل‌های آینده ترسیم کردند و تا زمانی که فرهنگ ایثار در رگ‌های این ملت جاری است، میراث گران‌بهای آنان چراغ راه فردای میهن باقی خواهد ماند.

استاد حوزه ودانشگاه ادامه داد: دفاع مقدس، فراتر از یک رویارویی نظامی، یک مکتب سازنده و یک سرمایه عظیم فرهنگی است که باید به صورت مستمر احیا و به نسل‌های پیوسته منتقل گردد. این هشت سال نبرد، اثبات عملی ظرفیت‌های بی‌بدیل ملتی بود که در برابر تهاجم جهانی، با تکیه بر ایمان، وحدت و اتکاء به نیروی درونی خود ایستادگی کرد. یادآوری این ایثارگری‌ها، به ویژه برای جوانانی که مستقیماً آن روزها را تجربه نکرده‌اند، نقشی حیاتی در تقویت روحیه خودباوری، مسئولیت‌پذیری و بصیرت سیاسی آنان ایفا می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین روستا آزاد بیان کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی است تا عمق پیوند میان مردم و آرمان‌های انقلاب سنجیده شود؛ چرا که پیروزی در آن عرصه، محصول یکدلی تاریخی میان نیروهای مسلح و پشتیبانی بی‌دریغ مردم فهیم بود. پاسداشت این هفته، پاسداشت فرهنگ جهاد، شهادت، خانواده‌های صبور و ارزش‌هایی است که ضامن استقلال فرهنگی و سیاسی کشورمان در برابر توطئه‌های همیشگی دشمنان است. زنده نگه داشتن این خاطرات، تضمین‌کننده تداوم مسیر عزت و سرافرازی بر اساس منویات الهی و انسانی خواهد بود.

استاد حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود به گوشه ای فعالیت های دفتر در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: دفاع مقدس هشت ساله ملت ایران در برابر تجاوز رژیم بعث عراق، تنها یک نبرد نظامی نبود، بلکه صحنه‌ای برای ایستادگی همه‌جانبه فرهنگی، عقیدتی و معنوی بود. در این میان، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، به عنوان نهادی متولی تبلیغ و ترویج معارف دینی، نقش بسزایی در پشتیبانی از این جبهه عظیم ایفا کرد. فعالیت‌های این دفتر را می‌توان در چند محور اصلی دسته‌بندی کرد:

تولید و توزیع آثار مکتوب و تبلیغی:

دفتر تبلیغات اسلامی با درک ضرورت تبیین مبانی عقیدتی و فقهی دفاع از میهن،اقدام به تولید و انتشار هزاران برگ اعلامیه، نشریه، کتاب و نوار کاست با موضوعات جهاد، شهادت، امر به معروف و نهی از منکر و افشای چهره استکبار کرد. این آثار که با زبان ساده و روان تهیه می‌شد، به سرعت در میان رزمندگان در جبهه‌ها و آحاد مردم در پشت جبهه توزیع می‌گردید و به تقویت بنیه فکری و اعتقادی آنان می‌پرداخت.

اعزام مبلغان و روحانیون به جبهه‌ها:

یکی از برجسته‌ترین اقدامات دفتر،سازماندهی و اعزام گسترده روحانیون، مبلغان و طلاب حوزه علمیه به خطوط مقدم جبهه بود. این روحانیون که به «فرماندهان معنوی» مشهور بودند، در کنار رزمندگان حاضر شده و به انجام اموری همچون اقامه نماز جماعت، برگزاری مراسم دعا و نیایش، تفسیر قرآن، پاسخگویی به شبهات عقیدتی و روشنگری درباره اهداف جنگ می‌پرداختند. حضور آنان نه تنها موجب تقویت روحیه رزمندگان می‌شد، بلکه مشروعیت دینی و مردمی دفاع را نیز تضمین می‌کرد.

پشتیبانی و تقویت نیروی انسانی:

دفتر تبلیغات اسلامی با همکاری دیگر نهادهای حوزوی،به شناسایی، جذب و آموزش طلاب مستعد برای اعزام به جبهه اقدام می‌کرد. این امر باعث می‌شد حضور روحانیت در جبهه‌ها منسجم و هدفمند باشد. بسیاری از این طلاب و روحانیون، خود در عملیات‌های نظامی شرکت جسته و برخی نیز به فیض شهادت نائل آمدند

حمایت از خانواده‌های شهدا و ایثارگران:

دفتر تبلیغات اسلامی با تقدیر از مقام شامخ شهدا و رسیدگی به امور فرهنگی خانواده‌های آنان،تلاش می‌کرد تا پیوند میان جبهه و پشت جبهه را مستحکم‌تر نماید. بزرگداشت یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از دیگر اقدامات ارزشمند این نهاد در آن دوران بود.

معاون فرهنگی تبلیغی دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم اظهارکرد: به همین منظور امسال نیز معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم میزبان تمامی اساتید، طلاب حوزه های علمیه و همچنین یادگاران هشت سال دفاع مقدس می باشد.

وی ضمن دعوت از همگان گفت: همایش «مبلغان مجاهد» به همراه نکوداشت اسوه های جهاد و تبلیغ، روز چهارشنبه نهم مهرماه از ساعت 9 و با حضور ارزشمند جمعی از فرماندهان و یادگاران دفاع مقدس و سخنرانی سردار مرتضی قربانی مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده لشکر 25 کربلا و لشکر 5 نصر در دفاع مقدس و حجت الاسلام والمسلمین مصلحی رئیس سازمان نشر آثار و ارزش های مشارکت روحانیت در دفاع مقدس در سالن همایش های بین المللی غدیر دفتر تبلیغات اسلامی برگزار خواهد شد.

