اکران آنلاین «این جمعیت قابل کنترل» در نمایش خانگی
فیلم درام «این جمعیت قابل کنترل» از امشب در سینما آنلاین فیلمنت اکران آنلاین خود را آغاز میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلمنت، فیلم سینمایی «این جمعیت قابل کنترل» ساخته محمدمتین اوجانی از ساعت ۲۰ امشب سهشنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ در بخش سینما آنلاین فیلمنت عرضه میشود.
فیلم «این جمعیت قابل کنترل» داستان مادری ۸۰ساله در خانوادهای پرجمعیت در جنوب شهر است که همیشه در آرزوی سفر به مکه بوده و حالا پسر کوچکش بعد از چند سال موفق میشود نوبت سفر حج شخص دیگری را برای او خریداری کند، اما همه چیز طبق برنامه پیش نمیرود.
فریده سپاهمنصور، محمدرضا داوودنژاد، علیرضا استادی بازیگران این فیلم هستند.
فیلم درام «این جمعیت قابل کنترل» محصول ۱۴۰۲ است.
فیلمنت این فیلم را با شرایط سنی بیشتر از ۱۷ سال عرضه میکند.
برای تماشای فیلمهای سینما آنلاین نیازی به خرید اشتراک نیست. قیمت بلیت این بخش ۱۰۰ هزار تومان است.