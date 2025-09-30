«زمستان بود» بهترین فیلم خارجی جشنواره شیکاگو شد
به گزارش ایلنا، فیلم سینمایی «زمستان بود» به کارگردانی وحید پرشاد و تهیهکنندگی کامبیز بابایی و بهمن کامیار، در جشنواره بینالمللی فیلم شیکاگو که ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲ مهر ۱۴۰۴) برگزار شد، جایزه بهترین فیلم خارجی را دریافت کرد.
پخش بینالمللی «زمستان بود» را شرکت KBN بر عهده دارد.
در این اثر بازیگرانی چون نازنین بیاتی، الهام کردا، محمد امین، رضا کیانیان (با حضور) و شارمین علیمحمدی (با معرفی) به ایفای نقش پرداختهاند.
خلاصه داستان نخستین ساخته سینمایی پرشاد آمده است: «کاش قصه همهمون تهش خوب باشه. قشنگ باشه. نه مثل جمعه. دلگیر و تلخ. امروز برای من عین غروب جمعه بود، انگار زمستان بود…»
از عوامل اصلی این فیلم میتوان به شهاب مهربان (نویسنده)، آرمان فیاض (مدیر فیلمبرداری)، محمدرضا قومی (طراح گریم)، حسین بشاش (صدابردار)، علیرضا علویان (صداگذار)، کاوه ایمانی (تدوین)، فرهاد زارع (آهنگساز)، سمیه فرجی (مدیر پروژه)، رضا بابایی (مجری طرح)، سید مهدی نریمانی (مدیر تولید)، گلاره دربندی (طراح لباس)، مجید یوسفی (طراح صحنه)، سحر رجبیان (کارگردان پشت صحنه)، سهیلا مندوزهای (مدیر مالی)، ساحل عبداللهزاده (فیلمبردار پشت صحنه) و فاطمه حسنوند (عکاس) اشاره کرد.