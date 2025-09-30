خبرگزاری کار ایران
«ونوشه» با روایت دو تصنیف قدیمی منتشر شد

«ونوشه» با روایت دو تصنیف قدیمی منتشر شد
اثر جدید «پروژه تار و تاریخ»

پروژه «تار و تاریخ» تازه‌ترین اثر خود را با عنوان «ونوشه» و براساس دو تصنیف قدیمی منتشر کرد.

به گزارش ایلنا،  «ونوشه» آخرین اثر پروژه «تار و تاریخ»؛ روایتی از دو تصنیف قدیمی در مایه‌ی سه‌گاه است که موزیک ویدیوی آن در استان مازندران، در کنار آب‌بند قاجاری آب‌پری در نزدیک‌های شهر نور ضبط شده است. 

در این اثر میدیا فرج نژاد نوازندگی تار و بازآفرینی، محمد حبیبی خوانندگی، پوریا فرج‌نژاد نوازندگی کمانچه، هادی فتوحی نوازندگی تمبک و دوسرکوتن و هومان حیدری نوازندگی دف و دایره را برعهده داشته‌اند. 

حجم ویدیو: 39.51M | مدت زمان ویدیو: 00:05:09 دانلود ویدیو

میدیا فرج‌نژاد آهنگساز و طراح پروژه «تار و تاریخ» در یادداشتی درباره اثرِ «ونوشه» یادداشتی نوشته که در ادامه متن آن را می‌خوانید: 

در کنار آب‌بند قاجاری آب‌پری، حوالی نور مازندران، دو تصنیف قدیمی در مایه‌ی سه‌گاه را بازخوانی کردیم. تصنیفی از دل مازندران و نغمه‌ای از خاطرات دور تهران، همانند رنگ سبز درختان و آبیِ آب‌بند، درهم تنیدند. با لبخند می‌نواختیم و طربِ شیرینِ موسیقی جان‌مان را تازه می‌کرد، تا اینکه متوجه حضورش شدیم؛ سگ ماده‌ای که به‌تازگی مادر شده بود، آرام آمد، نشست، گوش داد، و انگار خودش را به موسیقی سپرد. 

دست از نواختن که می‌کشیدیم، دور می‌شد؛ و وقتی دوباره می‌نواختیم، باز نزدیک می‌آمد. انگار موسیقی او را به‌سوی خود می‌کشید. شاید نیازی به زبان انسان نیست تا فهمی میان ما و موجودی دیگر شکل بگیرد. 

گاهی، یک نغمه کافی‌ست برای اعتماد، برای نزدیکی، برای لحظه‌ای صلح، او آمده بود، بی‌کلام و بی‌توقع؛ و ما، برای دقایقی کوتاه، هم‌نفس بودیم. در جهانِ بی‌دروغِ نغمات. 

کاش ما آدم‌ها هم یاد بگیریم گاهی فقط گوش بدهیم و به جای فریاد، راهی به دل‌ها از مسیر نغمه و مهربانی باز کنیم.» 

ضبط اثر در استودیو ۵۴ تهران و با صدابرداری، میکس و مسترینگ پویا پایور انجام شده و مرتضی حاج‌محمدی کارگردانی، ضبط تصویر و تدوین آن را بر عهده داشته است. 

نشر بین‌الملل و مدیریت توسعه این پروژه برعهده مؤسسه فرهنگی هنری «نغمه‌سازان دلنشین» است.

