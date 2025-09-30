تمدید مهلت ارسال آثار به دو بخش از جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری سی‌امین جشنواره بین‌ المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، با توجه به استقبال و درخواست متقاضیان، مهلت ارسال آثار در دو بخش این رویداد هنری تمدید شد. بر این اساس، مهلت ارسال آثار در بخش دیگرگونه‌های اجرایی تا ۱۵ مهرماه و همچنین مهلت ارسال آثار در بخش نمایش‌نامه‌نویسی دانش‌آموزی تا ۳۰ مهرماه تمدید شد.

بخش نمایش‌نامه‌نویسی جشنواره در دو شاخه «حرفه‌ای» و «دانش‌آموزی» برگزار می‌شود و آثار باید ضمن رعایت ارزش‌های تکنیکی، همخوانی موضوعی با اولویت‌های جشنواره داشته باشند.

آثار بخش دانش‌آموزی در دو مرحله داوری خواهند شد و حداکثر ۱۰ اثر به مرحله دوم راه می‌یابند تا با راهنمایی مربیان معرفی‌شده از سوی دبیرخانه، بازنویسی و سپس داوری نهایی شوند.

در بخش دیگرگونه‌های اجرایی نیز گروه‌ها باید ابتدا طرح پژوهشی (Proposal) خود را در تارنمای جشنواره بارگذاری کنند. پس از تأیید طرح، نسخه تصویری کامل اثر برای داوری نهایی دریافت خواهد شد. در این بخش حداکثر ۱۰ اثر پذیرفته خواهد شد و اولویت با آثاری است که با رویکردهای جشنواره، نوآوری، بداعت و ارتباط موفق با مخاطب داشته و پیش‌تر در جشنواره دیگری شرکت نکرده باشند.

نمایش‌نامه‌های ارسالی باید در قالب فایل PDF و Word، با قلم «بی‌نازنین» و اندازه ۱۵، در تارنمای رسمی جشنواره به نشانی icy.theater.ir بارگذاری شوند. بارگذاری گواهی اشتغال به تحصیل برای متقاضیان دانش‌آموزی الزامی است.

سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری از ۱۴ تا ۲۰ آذرماه با حضور گروه‌های نمایشی داخلی و خارجی در شهر همدان برگزار می‌شود.

