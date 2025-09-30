فراخوان سومین رویداد ملی پادکست فارسی
فراخوان سومین رویداد ملی پادکست فارسی منتشر شد.
به گزارش ایلنا، فراخوان سومین رویداد ملی پادکست فارسی به شرح زیر منتشر شد:
امروز پادکست فارسی در آستانه جهشی بزرگ قرار دارد؛ جهشی که کیفیت، نوآوری و ارتباط با مخاطب در قلب آن میتپد. سومین رویداد ملی پادکست فارسی با افتخار از تجربه موفق برگزاری دو دوره در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، با هدف تحقق بخشیدن به این جهش، برگزاری «سومین رویداد ملی پادکست فارسی» را با رویکردی نو و آیندهنگرانه اعلام میکند.
این رویداد، تنها یک رقابت نیست؛ یک «اکوسیستم کامل» برای رشد پادکست فارسی است.
از آموزش اصولی و کشف استعدادهای نوپا تا اتصال سازندگان به بازار و تقدیر از برترینها در سطحی ملی.
اهداف کلیدی رویداد:
ارتقای کیفیت تولید پادکست فارسی در ابعاد فنی، محتوایی و پژوهشی.
کشف و حمایت از استعدادهای نوپا (نوپادکستها) و زمینهسازی برای رشد آنان.
اتصال تولیدکنندگان به بازارها، اسپانسرها و فرصتهای ملی.
افزایش اعتماد عمومی در فرآیند داوری و انتخاب آثار
این رویداد در ترکیبی پویا از حضوری و آنلاین برگزار میشود و شامل بخشهای زیر است:
کارگاههای آموزشی تخصصی: نوشتن خلاق، گویندگی حرفهای، تدوین و صداگذاری، و کاربرد هوش مصنوعی در تولید پادکست.
نمایشگاه شنیدن (لذت شنیدن): تجربه ی شنیدن آثار در فضایی تعاملی و دریافت بازخورد مستقیم از شنوندگان.
آیین پایانی و اعلام برگزیدگان.
بخشهای مسابقه:
الف) بخش پادکست
بهترین نوپادکست (کمتر از ۱۲ ماه از آغاز فعالیت)
بهترین پادکست فرهنگی و هنری
بهترین پادکست علمی و تکنولوژی
بهترین پادکست آموزشی و اجتماعی
بهترین پادکست سرگرمی و ورزشی
بهترین پادکست با محوریت زنان
بهترین پادکست سلامت و سبک زندگی
بهترین پادکست حوزه کسبوکار و اقتصادی
بهترین پادکست تاریخ، اندیشه و فلسفه
بهترین پادکست کودک و نوجوان
بهترین پادکست هنرهای نمایشی و داستان
ب) بخش ویژه: جایزه ویژه «بمانیم برای ایران»
جایزه مردمی: رایگیری مستقیم از مردم در «لذت شنیدن»
ج) بخش ویدئوکست
جایزه بهترین ویدئوکست سال
شاخصهای اصلی داوری:
محتوای اصیل و پژوهش محور
روایتگری و ساختار داستانی
شیوه میزبانی و طراحی مسیر گفتگو
کیفیت تولید، صداسازی و موسیقی
نوآوری در فرم و محتوا
تاثیرگذاری و تعامل با مخاطب
برای نوپادکستها، «پتانسیل رشد» نیز مورد توجه قرار میگیرد.
در بخش ویدئو کست کیفیت فنی تصویر (کارگردانی/نورپردازی/صدابرداری و…)، خلاقیت بصری و هویت اثر
مهلت ارسال آثار: از ۱۰ مهر تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴
شرایط و الزامات شرکت: برای نوپادکستها: تاریخ انتشار اولین اپیزود باید پس از مهرماه ۱۴۰۳ باشد.
برای سایر بخشها: پادکست میبایست حداقل ۵ اپیزود منتشرشده داشته باشد.
ارسال متن کامل اپیزودها برای پادکستهای روایت محور (به غیر از پادکستهایی با ساختار گفتگومحور) الزامی است
کاور اثر مطابق با استانداردهای اعلام شده (۱۴۰۰ در ۱۴۰۰ پیکسل) باشد.
ارائه لینک RSS پادکست در پلتفرمهای معتبر ضروری است.
مراحل ثبتنام:
به تارنمای رسمی رویداد مراجعه کنید: [podcastfestival.ir]
فرم ثبتنام را تکمیل و اطلاعات خواسته شده را با دقت وارد کنید:
عنوان پادکست و اپیزود ارسالی نام میزبان و عوامل تولید تاریخ اولین انتشار لینک دسترسی (RSS)
و خلاصهای ۳۰۰ کلمهای از پادکست به همراه فایل صوتی، کاور و متن اثر را بارگزاری نمایید.
تقویم رویداد:
آغاز فراخوان و ثبتنام: ۶ مهر ۱۴۰۴
برگزاری کارگاههای آموزشی: مهر تا آبان ۱۴۰۴
پایان مهلت ارسال آثار: ۳۰ آبان ۱۴۰۴
برگزاری نمایشگاه لذت شنیدن: دی ماه ۱۴۰۴
آیین پایانی و اعلام برگزیدگان: دی ماه ۱۴۰۴