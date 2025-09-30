خبرگزاری کار ایران
پنجشنبه دهم مهرماه روی آنتن شبکه چهار سیما می‌رود؛

بی‌سایه تا ماه؛ روایتی درباره «محمود جعفری دهقی» استاد ایران‌شناسی

بی‌سایه تا ماه؛ روایتی درباره «محمود جعفری دهقی» استاد ایران‌شناسی
ششمین قسمت از فصل سوم مجموعه مستند «آئینه عمر» با عنوان «بی‌سایه تا ماه» به زندگی و خدمات فرهنگی و پژوهشی محمود جعفری دهقی، ایران‌شناس و استاد برجسته فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تهران می‌پردازد که پنجشنبه دهم مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۹ از قاب شبکه چهار سیما پخش خواهد شد.

به گزارش ایلنا، رضا عباسی، کارگردان این مستند درباره جایگاه علمی و استادی جعفری دهقی گفت: استاد محمود جعفری دهقی یکی از نامدارترین استادان و پژوهشگران در حوزه ایران‌شناسی و فرهنگ و زبان‌های باستانی است که سال‌ها در دانشگاه تهران و مجامع علمی جهان به تدریس و پژوهش پرداخته و شاگردان بسیاری را پرورش داده است.

وی افزود: انتخاب عنوان «بی‌سایه تا ماه» برگرفته یکی از اشعار استاد است، اما دلیل اصلی انتخاب این عنوان، سلوک فروتنانه و  شخصیت بی‌هیاهوی ایشان است. او همواره دور از تبلیغات کار کرده، اما نتیجه پژوهش‌هایش همچون ماه، روشنایی‌بخش مسیر ایران‌شناسی و زبان‌شناسی تاریخی بوده است. این عنوان در واقع استعاره‌ای از حرکت بی‌ادعا اما پرثمر اوست.

کارگردان مستند در ادامه اظهار کرد: یکی از چالش‌های اصلی ما در ساخت فیلم، گستردگی حوزه پژوهشی استاد بود. او علاوه بر کارهای بنیادین در زمینه زبان‌های باستانی ایران، آثار متعددی درباره تمدن و تاریخ ایران باستان نگاشته و در مجامع علمی بین‌المللی حضوری پررنگ داشته است. بازنمایی این حجم کار علمی در قالب مستند نیازمند دقت، تحقیق فراوان و بهره‌گیری از نظر متخصصان بود. خوشبختانه استاد و شاگردانشان همکاری ارزشمندی با ما داشتند و مسیر را برای گروه تولید هموار کردند.

او تصریح کرد: شخصیت انسانی استاد برای من بسیار جذاب بود. ایشان با وجود جایگاه برجسته علمی، همواره با تواضع رفتار کرده و دغدغه اصلی‌اش انتقال دانش به نسل جوان بوده است. جعفری دهقی نه‌تنها در ایران، بلکه در سطح بین‌المللی نقشی جدی در معرفی فرهنگ و زبان‌های ایرانی ایفا کرده و آثارش در اشاعه فرهنگی ایران و اسلام در جهان سهم بسزایی دارد.

عباسی در پایان خاطرنشان کرد: مردم عزیز ما باید بدانند که میراث فرهنگی تنها در آثار تاریخی و باستانی خلاصه نمی‌شود و در تلاش‌های مستمر دانشمندان ما نیز نهفته است؛ کسانی که هویت و تاریخ این سرزمین را بازخوانی کرده و به نسل‌های بعد معرفی می‌کنند. در حقیقت ساخت مستند «بی‌سایه تا ماه» تلاشی است برای قدردانی از استاد جعفری دهقی و ثبت جایگاه او به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی ایران‌شناسی و فرهنگ و زبان‌های باستانی.

گفتنی است فصل سوم مجموعه «آئینه عمر» به تهیه‌کنندگی صدرا صدوقی و کارگردانی رضا عباسی، کاری از گروه ادب و هنر شبکه چهار سیماست که در قالب آن، زندگی، سلوک علمی و فرهنگی و میراث پژوهشی ۲۶ چهره نامدار حوزه علوم انسانی، فرهنگ و هنر ایران به تصویر کشیده شده است.

مجموعه مستند «آئینه عمر» پنجشنبه‌ها ساعت ۱۹ پخش می‌شود و تکرار آن جمعه‌ها حوالی ساعت 12:30 از شبکه چهار سیما پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

