امضای تفاهمنامه همکاری میان انجمن سینمای جوانان ایران با اتحادیه مراکز فنی و پشتیبانی تولید سینمای ایران
تفاهمنامه همکاری میان انجمن سینمای جوانان ایران با اتحادیه مراکز فنی و پشتیبانی تولید سینمای ایران به امضا رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، در جلسهای که بین هیأتمدیره اتحادیه مراکز فنی و پشتیبانی تولید سینمای ایران با بهروز شعیبی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران برگزار شد، تفاهمنامهای با هدف ارتقای کمی و کیفی سختافزاری انجمن در عرصه آموزش و پژوهش، تولید و پخش به امضا رسید.
در این نشست نادر رضایی رییس شورای مرکزی، محمد آلادپوش دبیر اتحادیه، معصومه فردشاهین و کامران سحرخیز عضو شورای مرکزی این اتحادیه، در جریان فضای موجود تولید در انجمن قرار گرفتند و نقطهنظرات خود را پیرامون ترسیم چشمانداز مبتنی بر ارتقا و روزآمدی ارائه دادند.
همافزایی بهرهگیری از ظرفیتهای متقابل و ایجاد بستری نظاممند برای همکاریهای آموزشی، فنی، پژوهشی و حمایتی در راستای ارتقای سطح کیفی و حرفهای تولیدات فیلمسازان جوان و تقویت زیر ساختهای سینمای ایران از اهداف و رویکردهای مهم این تفاهمنامه است.
بر اساس این تفاهمنامه، طراحی و برگزاری مشترک دورهها کارگاهها و مسترکلاسهای تخصصی در حوزههای فنی و پشتیبانی تولید فیلم از جمله فیلمبرداری، صدابرداری، تدوین، اصلاح رنگ و نور، جلوههای ویژه و...، همکاری در زمینه تألیف ترجمه و انتشار کتب مقالات و محتواهای آموزشی و پژوهشی تخصصی مرتبط با فناوریهای نوین سینمایی، مشاوره و ارتقای فنی، همکاری در زمینه تجهیز و راهاندازی لابراتوارها و استودیوهای صدا و تصویر و سالنهای نمایش فیلم متعلق به انجمن سینمای جوانان ایران مطابق با استانداردهای روز و همکاری در زمینه روزآمدسازی و پشتیبانی فنی واحد سینماسیار انجمن، ارائه خدمات فنی و پشتیبانی توسط اعضای اتحادیه به پروژههای فیلم کوتاه منتخب و معرفی شده از سوی انجمن با اعمال تخفیفهای ویژه و در اولویت قرار دادن این پروژهها، ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک از متخصصین فنی عضو اتحادیه جهت بهرهمندی فیلمسازان جوان به اجرا خواهد رسید.