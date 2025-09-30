خبرگزاری کار ایران
یک جایزه از اسپانیا برای «هولاین در ایران»

یک جایزه از اسپانیا برای «هولاین در ایران»
مستند «هولاین در ایران» ساخته هادی آفریده (تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی) از جایزه فیلم سفر اسپانیا دست پر برگشت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «هولاین در ایران» به کارگردانی هادی آفریده، جایزه Screen Tourism جشنواره بین‌المللی Travel Film Awards اسپانیا را از آن خود کرد.

این جشنواره با شعار «گردشگری و تحول پایدار»، میزبان فیلم‌هایی از سراسر جهان بود که به موضوعات سفر، تجربه‌های انسانی و ارتباط با طبیعت می‌پردازند.

مراسم اختتامیه جشنواره روز ۲۹ سپتامبر (هفتم مهرماه) در بارسلونا و در سالن تاریخی سینما Girona برگزار شد.

مستند «هولاین در ایران» علاوه بر کسب جایزه Screen Tourism، دیپلم افتخار و تندیس جشنواره را نیز دریافت کرد. همچنین، کنگره گردشگری و تاریخی اسپانیا از هادی آفریده برای حضور در کنگره فیلم و گردشگری اسپانیا ۲۰۲۶ دعوت کرد، رویدادی معتبر در حوزه سینما و گردشگری پایدار.

این مستند با پرداختن به سفر هانس هولاین به ایران در دهه ۵۰ و بررسی آثار معماری ایران، به ویژه نگاه هنرمندانه او در طراحی موزه آبگینه تهران می‌پردازد. «هولاین در ایران» گفت‌وگویی میان گذشته و اکنون برقرار می‌کند و تلاش دارد پلی میان فرهنگ ایرانی و مخاطبان جهانی بسازد.

«هولاین در ایران» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است.

