یک جایزه از اسپانیا برای «هولاین در ایران»
مستند «هولاین در ایران» ساخته هادی آفریده (تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی) از جایزه فیلم سفر اسپانیا دست پر برگشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «هولاین در ایران» به کارگردانی هادی آفریده، جایزه Screen Tourism جشنواره بینالمللی Travel Film Awards اسپانیا را از آن خود کرد.
این جشنواره با شعار «گردشگری و تحول پایدار»، میزبان فیلمهایی از سراسر جهان بود که به موضوعات سفر، تجربههای انسانی و ارتباط با طبیعت میپردازند.
مراسم اختتامیه جشنواره روز ۲۹ سپتامبر (هفتم مهرماه) در بارسلونا و در سالن تاریخی سینما Girona برگزار شد.
مستند «هولاین در ایران» علاوه بر کسب جایزه Screen Tourism، دیپلم افتخار و تندیس جشنواره را نیز دریافت کرد. همچنین، کنگره گردشگری و تاریخی اسپانیا از هادی آفریده برای حضور در کنگره فیلم و گردشگری اسپانیا ۲۰۲۶ دعوت کرد، رویدادی معتبر در حوزه سینما و گردشگری پایدار.
این مستند با پرداختن به سفر هانس هولاین به ایران در دهه ۵۰ و بررسی آثار معماری ایران، به ویژه نگاه هنرمندانه او در طراحی موزه آبگینه تهران میپردازد. «هولاین در ایران» گفتوگویی میان گذشته و اکنون برقرار میکند و تلاش دارد پلی میان فرهنگ ایرانی و مخاطبان جهانی بسازد.
«هولاین در ایران» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است.