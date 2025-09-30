خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

احتمال برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز

احتمال برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز
کد خبر : 1693527
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر از استقبال گسترده نسبت به فراخوان این دوره و احتمال برگزاری جشنواره در شهر شیراز خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر اعلام کرد که مهلت ارسال آثار برای چهل‌وسومین دوره جشنواره تا نهم مهرماه ادامه دارد و تاکنون آثار متنوعی از کشورهای مختلف به دبیرخانه ارسال شده است.

روح‌الله حسینی درباره احتمال برگزاری جشنواره در خارج از تهران بیان کرد: جلسات خوبی با استانداری و مسئولان شهر شیراز برگزار شده و امیدواریم به‌زودی این موضوع نهایی شود تا برای اولین بار جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز برگزار گردد. این انتخاب به دلیل ارتباط موضوعی نزدیک و تنگاتنگ با مفهوم جشنواره که جشنواره‌ای شاعرانه است، صورت گرفته و شیراز می‌تواند میزبان مناسبی برای این رویداد مهم فرهنگی باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی