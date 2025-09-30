احتمال برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز
دبیر چهلوسومین جشنواره جهانی فیلم فجر از استقبال گسترده نسبت به فراخوان این دوره و احتمال برگزاری جشنواره در شهر شیراز خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر اعلام کرد که مهلت ارسال آثار برای چهلوسومین دوره جشنواره تا نهم مهرماه ادامه دارد و تاکنون آثار متنوعی از کشورهای مختلف به دبیرخانه ارسال شده است.
روحالله حسینی درباره احتمال برگزاری جشنواره در خارج از تهران بیان کرد: جلسات خوبی با استانداری و مسئولان شهر شیراز برگزار شده و امیدواریم بهزودی این موضوع نهایی شود تا برای اولین بار جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز برگزار گردد. این انتخاب به دلیل ارتباط موضوعی نزدیک و تنگاتنگ با مفهوم جشنواره که جشنوارهای شاعرانه است، صورت گرفته و شیراز میتواند میزبان مناسبی برای این رویداد مهم فرهنگی باشد.