میرفتاح در بازار شکرفروشان/بازخوانی قصص انبیا

به گزارش ایلنا به نقل از دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزۀ هنری، این دفتر در تازه‌ترین فعالیت سلسله نشست‌های خود، «بازار شکرفروشان» را برگزار می‌کند.

در این سلسله نشست‌ها سیدعلی میرفتاح به بازخوانی قصص انبیا در متون کهن فارسی می پردازد. این برنامه که بازارشکرفروشان نام دارد، روزهای چهارشنبه ساعت 16 در سالن سلمان هراتی حوزۀ هنری برگزار می‌شود.

ورود علاقمندان به زبان و ادبیات فارسی و مسائل هویتی و فرهنگی،تاریخی آزاد است.

