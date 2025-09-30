خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

میرفتاح در بازار شکرفروشان/بازخوانی قصص انبیا

میرفتاح در بازار شکرفروشان/بازخوانی قصص انبیا
کد خبر : 1693505
لینک کوتاه کپی شد.

سلسله نشست‌های « بازار شکرفروشان» در حوزه هنری برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از   دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزۀ هنری، این دفتر در تازه‌ترین فعالیت سلسله نشست‌های خود،  «بازار شکرفروشان» را برگزار می‌کند.

 در این سلسله نشست‌ها سیدعلی میرفتاح به بازخوانی قصص انبیا در متون کهن فارسی می پردازد. این برنامه که  بازارشکرفروشان نام دارد، روزهای چهارشنبه ساعت 16 در سالن سلمان هراتی حوزۀ هنری برگزار می‌شود.

ورود علاقمندان به زبان و ادبیات فارسی و مسائل هویتی و فرهنگی،تاریخی آزاد است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی