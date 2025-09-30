آغاز اکران انلاین بسته فیلمهای مستند «زن، دوربین، نگاه» با یاد فروغ فرخزاد
مراسم رونمایی و نمایش بسته فیلمهای مستند «زن، دوربین، نگاه» شامل سه مستند کوتاه به نامهای «سپندار: کوه مقدس»، «مریم» و «فم فوتبال» به کارگردانی نیما قلیزادگان و سمیه مطلبی، الناز ژاله چین و شقایق آسیایی شامگاه دوشنبه ۷ مهرماه با حضور سازندگان این آثار، جمعی از هنرمندان و اهالی رسانه توسط گروه سینمایی هنر و تجربه و با همکاری پلتفرم هاشور در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی گروه سینمایی هنر و تجربه در ابتدای این مراسم الناز ژاله چین کارگردان فیلم مریم پس از خیرمقدم گویی به مخاطبان گفت: بسیار خوشحالم که سالن پر از تماشاچی است. «مریم» زنی است که با یکسری چالشها در جامعه مواجه است که من تلاش کردم آن را به تصویر بکشم.
سمیه مطلبی یکی از کارگردانهای فیلم «سپندار: کوه مقدس» نیز پس از تبریک به مناسبت جشن مهرگان و با اشاره به موضع فیلمش که درباره کوه دماوند و شاهنامه است افزود: من و عوامل این اثر بسیار خرسندیم که در این روز بزرگ، اکران این فیلم را برگزار میشود. دماوند برای همه ما همانطور که در این مستند میبینید یک داستان ویژه و حسی غریب آمیخته با شیرینی خاص به همراه دارد؛ دماوند همچون میخی است که بر زمین کوبیده شده و گویی گوشهای از این زمین را محکم نگاهداشته و همه ما دوستش داریم
وی ادامه داد: اسطورههای شاهنامه نیز جایگاه ویژه خود را دارند و رابطه آنها با قله دماوند را ما به تصویر کشیدهایم و تا حدودی درباره آن توضیح دادهایم. همچنین در این فیلم به همزیستی مسالمتآمیز اقوام مختلف در سالیان بسیار دور در ایران اشاره شده است.
شقایق آسیایی کارگردان مستند فم فوتبال نیز با اشاره به موضوع فیلم خود که به تاریخ فوتبال زنان در ایران اشاره دارد گفت: این فیلم به تاریخ فوتبال زنان ایران، در دوره پیشوپس از انقلاب میپردازد. در اینجا مایلم از آقای سینا رحیمپور که نقش مهمی در ساخت این مستند و حمایت از آن داشتند تشکر کنم و از نیما قلیزادگان صمیمانه تشکر کنم که سبب شدند این بسته به نمایش درآید.
نیما قلیزادگان یکی از کارگردانهای فیلم «سپندار: کوه مقدس» پس از خوشامدگویی به حضار گفت:
طرحنمایش فیلمهای این بسته با مؤسسه «هاشور» و «هنر و تجربه» در میان گذاشته و مطرح شد که هر دو مجموعه لطف کردند و پذیرفتند که اکران بسته «زن، دوربین، نگاه» را آغاز کنند.
وی ادامه داد: این بسته در فلسفه خود بر نمایش مستندهای جدید و مطرحی تأکید دارد که خانمها پشت دوربین، چه مستقل و چه بهصورت مشترک، کارگردانی آثار را بر عهده داشتهاند. این نخستین گام این مجموعه است که امیدواریم به طور مکرر، با فواصل منظم، تکرار شود و این مسیر را همراه با یکدیگر پیش ببریم.
وی افزود: امیدوارم آثار و ساختههای زنان بیشازپیش دیده شود. چرا که بهاندازه کافی، شرایط و رخدادهایی برای زنان ما پیشآمده که حمایتهای جدی میطلبد و هرچه انجام دهیم، باز هم کم است. قلیزادگان اضافه کرد: باید به تماشای مستند عادت کنیم و درعینحال که از دیدن سریالها و فیلمها غافل نمیشویم، مستندهای خوب نیز نباید از نظر ما دور بمانند. چرا که مستندها اغلب موضوعات و نگاههای تازهای دارند که در فیلم و سریال نمیبینیم و حتی برای خود ما مستندسازان هم گاهی شگفتانگیز است.
وی ادامه داد: در این دوره که همه به شاهنامه هجمه وارد میکنند، خیلی خوشحالم که ما فیلمی درباره شاهنامه و اسطورهها ساختیم؛ اسطورههایی که همگی به آنها وابستهایم و اگر از هر نفر در همین سالن بپرسید قهرمان زندگیتان کیست، جز نامهایی همچون رستم، سهراب و سیاوش، نام دیگری به ذهنشان نمیرسد و بسیار خرسندم که در این مقطع چنین کاری انجام دادیم.
فرزاد توحیدی یکی از مدیران پلتفرم «هاشور» نیز با اشاره به اینکه اکران آنلاین بستههای فیلم کوتاه و مستند با همکاری گروه سینمایی هنرو تجربه ادامه پیدا کرد افزود: زنان نقش مهمی در سینمای مستند دارند و سینمای مستند ایران همچنان با نام فروغ فرخزاد و فیلم «خانه سیاه است» بر تارک تاریخ میدرخشد. در این سالها مستندسازان زن تلاشهای فوقالعادهای داشتهاند. دو تن از خانمهای مستندساز ایرانی نیز موفق به دریافت جوایز ایدفا شدند که بهنوعی همسنگ اسکار مستند است؛ افتخاری که برای ما مایه مباهات و شادی است. امیدواریم در این بستهها فیلمهای تازهای که خانمها ساختهاند ارائه شود و در کنار این، مرور فیلمهای پیشین نیز برای ما اهمیت دارد.
وی ادامه داد: همواره برای من محل بحث بوده است که آیا نگاه زنانه به سینما، ادبیات یا هر حوزه دیگر متفاوت است یا خیر. باید درباره این مسئله بحث و گفتوگو کرد. امیدوارم در آینده، با ادامه این مسیر، همه عزیزانی که امروز در این جمع حضور دارند و کسانی که در آینده مخاطب چنین بستههایی خواهند بود، در این مباحث شرکت کنند.
بسته فیلمهای مستند «زن، دوربین، نگاه» شامل سه مستند کوتاه به نامهای «سپندار: کوه مقدس»، «مریم» و «فم فوتبال» به کارگردانی نیما قلیزادگان و سمیه مطلبی، الناز ژاله چین و شقایق آسیایی بهصورت آنلاین توسط گروه سینمایی هنرو تجربه و از طریق پلتفرم هاشور اکران شده است.