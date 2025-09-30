سفر استانی برای تسریع طرحهای توسعهای؛
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی وارد ارومیه شد
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، صبح امروز ـ سهشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۴ ـ وارد ارومیه شد و در بدو ورود مورد استقبال مقامات استانی، قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، صبح امروز (سهشنبه، ۸ مهرماه ۱۴۰۴) سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی وارد ارومیه شد.
در آیین استقبال رسمی از وزیر، رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی، سردار رحیم جهانبخش فرمانده انتظامی استان، حجتالاسلام کریم حسینخانی مسئول دفتر نماینده ولیفقیه در استان، ماموستا مامد کلشینژاد امامجمعه اهل سنت ارومیه، قاسم کریمی رئیس اتاق بازرگانی، یاسر رهبردین معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، داریاووش عزیزیان کشیش کلیسای شرق آشور ارومیه و مرتضی صفری مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان حضور داشتند.
بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، وزیر میراثفرهنگی در این سفر استانی از پروژههای شاخص فرهنگی و گردشگری ارومیه و خوی بازدید خواهد کرد. مجموعه فرهنگی–تاریخی مقبره شمس تبریزی، بازار تاریخی و بافت سنتی خوی، هتل پنجستاره در حال احداث امام رضا (ع) و حضور در کنگره علمی یازدهمین همایش شمس و مولانا از جمله محورهای سفر صالحیامیری به خوی است.
همچنین در ارومیه، وزیر میراثفرهنگی روند اجرای پروژه موزه باستانشناسی، بازارچه صنایعدستی، مسجد جامع، حمام تاریخی آخوند و طرح احداث «موزه مجاهدتهای خاموش» در محل ساختمان قدیمی صداوسیما را از نزدیک بررسی خواهد کرد.
این سفر با هدف تسریع در اجرای طرحهای توسعهای حوزه میراثفرهنگی، تقویت جایگاه گردشگری آذربایجانغربی در سطح ملی و بینالمللی و بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی این خطه صورت گرفته است.