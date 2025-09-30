برگزیدگان هفتادوسومین دوره جشنواره فیلم «سن سباستین» اسپانیا معرفی شدند
برگزیدگان بخشهای مختلف رقابتی هفتاد و سومین دوره جشنواره بینالمللی فیلم «سن سباستین» در اسپانیا معرفی شدند و فیلم سینمایی«یکشنبهها» به کارگردانی «آلاودا روئیز د آزوا» جایزه صدف طلایی را از آن خود کرد.
به گزارش ایلنا، مراسم اختتامییه هفتاد و سومین دوره جشنواره بینالمللی فیلم «سن سباستین» San Sebastian، به ریاست «خوزه لوئیس ربوردینوس» José Luis Rebordinos و با اجرای خانم «ایتساسو آرانا» Itsaso Arana و «اسکار لاسارته» Óscar Lasarte بازیگران سینمای اسپانیا در سالن «کُرسال» Kursaal در شهر سن سباستین در کشور اسپانیا برگزار شد و از طرف اعضای هیأت داوران این رویداد معتبر و درجه یک سینمای جهان؛ برگزیدگان بخشهای مختلف رقابتی معرفی میشوند و جایزه «صدف طلایی» و جوایز «صدف نقرهای» به برندگان تقدیم شد.
جوایز بخش «مسابقه اصلی»
اعضای هیأت داوران بخش «مسابقه اصلی» هفتاد و سومین دوره جشنواره بینالمللی فیلم «سن سباستین» که عبارت بودند از؛ «جی. ای. بایونا» J.A. Bayona کارگردان از کشور اسپانیا ـ رئیس هیأت داوران، خانم «لورا کاریرا» Laura Carreira کارگردان از کشور پرتغال، خانم «جیا کاپولا» Gia Coppola کارگردان از کشور آمریکا، خانم «ژو دونگیو» Zhou Dongyu بازیگر از کشور چین، خانم «لالی اسپوزیتو» Lali Espósito خواننده و بازیگر از کشور آرژانتین، «مارک استرانگ» Mark Strong بازیگر از کشور انگلیس و همچنین خانم «آنه ـ دومینیک توسن» Anne-Dominique Toussaint تهیهکننده از کشور فرانسه؛ آرای خود را بدین شرح اعلام کردند:
جایزه «صدف طلایی»
جایزه «صدف طلایی» Golden Shell این دوره از جشنواره، به فیلم سینمایی «یکشنبهها» Sundays به کارگردانی «آلاودا روئیز د آزوا» Alauda Ruiz de Azúa محصول مشترک کشورهای اسپانیا و فرانسه تعلق گرفت.
جایزه ویژه هیأت داوران
جایزه ویژه هیأت داوران این بخش نیز به فیلم سینمایی «داستانهای دره خوب» Good Valley Stories به کارگردانی «خوزه لوئیس گورینا» José Luis Guerin محصول مشترک کشورهای اسپانیا و فرانسه اهدا شد.
جایزه «صدف نقرهای» بهترین کارگردانی
جایزه «صدف نقرهای» Silver Shell بهترین کارگردانی به «یواخیم لافوسه»Joachim Lafosse برای کارگردانی فیلم سینمایی «شش روز در بهار» Six Days in Spring محصول مشترک کشورهای بلژیک، فرانسه و لوکزامبورگ رسید.
جایزه «صدف نقرهای» بهترین بازیگری نقش اول
جایزه «صدف نقرهای» بهترین بازیگری نقش اول این جشنواره به «خوزه رامون سورویز» Jose Ramon Soroiz برای بازی در فیلم سینمایی «ماسپالوماس» Maspalomas محصول کشور اسپانیا اهدا شد.
همچنین جایزه صدف نقرهای بهترین بازیگر نقش اول نیز به خانم «ژائو شیائوهونگ»Zhao Xiaohong (Txina) برای بازی در فیلم سینمایی «قلبش در قفسش میتپد» Her Heart Beats in Its Cage محصول کشور چین تعلق گرفت.
جایزه «صدف نقرهای» بهترین بازیگری نقش مکمل
جایزه صدف نقرهای بهترین بازیگر نقش مکمل این دوره به «کامیلا پلاته» Camila Plaate برای بازی در فیلم سینمایی «بلن» Belén محصول کشور آرژانتین رسید.
جایزه هیأت داوران برای بهترین فیلمنامه
جایزه هیأت داوران برای بهترین فیلمنامه به طور مشترک به «یواخیم لافوسه» Joachim Lafosse ، «کلوئی دوپونچل» Chloé Duponchelle و «پاول اسماعیل» Paul Ismaël برای نوشتن فیلمنامه «شش روز در بهار» Six Days in Spring محصول مشترک کشورهای بلژیک، فرانسه و لوکزامبورگ اهدا شد.
جایزه بهترین فیلمبرداری
جایزه هیأت داوران برای بهترین فیلمبرداری به «پائو استیو» Pau Esteve برای مدیرفیلمبرداری فیلم سینمایی «ببرها» Los Tigres محصول مشترک کشورهای اسپانیا و فرانسه تعلق گرفت.
برندگان بخش مسابقه «کارگردانان جدید»
اعضای هیأت داوران بخش مسابقه «کارگردانان جدید» که عبارت بودند از؛ «مارکو مولر» Marco Müller تهیهکننده و برنامهریز از کشور ایتالیا ـ رئیس هیأت داوران، خانم «بئاتریس آریاس» Beatriz Arias کارگردان از کشور شیلی، خانم «ایزابلا اکلوف» Isabella Eklöf کارگردان و فیلمنامهنویس از کشور سوئد، خانم «شارلین فاویر» Charlène Favier کارگردان، فیلمنامهنویس و تهیهکننده از کشور فرانسه و همچنین خانم «السا فرناندز سانتوس» Elsa Fernández Santos منتقد فیلم از کشور اسپانیا؛ آرای خود را بدین شرح اعلام کردند:
جایزه بهترین کارگردانی
جایزه بهترین کارگردانی به «امیلی تالوند» Emilie Thalund برای کارگردانی فیلم سینمایی «بیوزن» Weightles محصول کشور دانمارک اهدا شد.
تقدیر ویژه هیأت داوران
هیأت داوران این بخش از جشنواره جشنواره بینالمللی فیلم «سن سباستین» از «ایراتی گوروستیدی آگیرتکس» Irati Gorostidi Agirretxe برای کارگردانی فیلم سینمایی «توت آرو» Aro berria محصول کشور اسپانیا تقدیر کرد.
جوایز بخش ساخت و نشان «افقها»
اعضای هیأت داوران جایزه بخش ساخت و نشان «افقها» Horizontes در هفتاد و سومین دوره جشنواره بینالمللی فیلم «سن سباستین» که عبارت بودند از؛ خانم «پیلار پالومرو» Pilar Palomero کارگردان از کشور اسپانیا ـ رئیس هیأت داوران، «کریستوف فریدل» Christoph Friedel تهیهکننده از کشور آلمان و همچنین خانم «تاتیانا لیت» Tatiana Leite تهیهکننده از کشور برزیل؛ آرای خود را بدین شرح اعلام کردند:
جایزه ساخت و نشان «افقها»
جایزه ساخت و نشان «افقها» به فیلم سینمایی «یک شاعر» A Poet به کارگردانی «سیمون مسا سوتو» Simón Mesa Soto محصول مشترک کشورهای کلمبیا، آلمان و سوئد اهدا شد.
تقدیر ویژه هیأت داوران
اعضای هیأت داوران این بخش از جشنواره نیز از «آنا کریستینا باراگان» Ana Cristina Barragán برای کارگردانی فیلم سینمایی «پیچک» The Ivy محصول مشترک کشورهای اکوادور، مکزیک، فرانسه و اسپانیا تقدیر کرد.
اعضای هیأت داوران همچنین از «دانیل هندلر» Daniel Hendler برای کارگردانی فیلم سینمایی «یک پایان آزاد» A Loose End محصول مشترک کشورهای اروگوئه، آرژانتین و اسپانیا تقدیر کرد.
جوایز Zabaltegi-Tabakalera
اعضای هیأت داوران جایزه Zabaltegi-Tabakalera آوانگارد و تجربی در این رویداد معتبر و درجه یک سینمای جهان، که عبارت بودند از؛ خانم «یائل فوگیل» Yaël Fogiel تهیهکننده از کشور فرانسه ـ رئیس هیأت داوران، « خانم خابیر آراکستین» Xabier Arakistain متصدی هنری از کشور اسپانیا و همچنین خانم «لاین لانگبک نودسن» Line Langebek Knudsen فیلمنامهنویس از کشور دانمارک؛ آرای خود را بدین شرح اعلام کردند:
جایزه Zabaltegi-Tabakalera
جایزه Zabaltegi-Tabakalera آوانگارد و تجربی به فیلم سینمایی «برج یخ» The Ice Tower به کارگردانی «لوسیل هادزیهالیلوویچ» Lucile Hadzihalilovic محصول مشترک کشورهای فرانسه و آلمان اهدا شد.
جایزه Coup de Coeur
جایزه Coup de Coeur به فیلم سینمایی «دو بار ژائو لیبرادا» Two Times João Liberada به کارگردانی «پائولا توماس مارکز» Paula Tomás Marques محصول کشور پرتغال اهدا شد.
تقدیر ویژه هیأت داوران
اعضای هیأت داوران این بخش از «سوفی رومواری» Sophy Romvari برای کارگردانی فیلم سینمایی «ماهیخوار آبی» Blue Heron محصول مشترک کشورهای کانادا و مجارستان تقدیر کرد.
جایزه فیپرشی
جایزه فدراسیون بینالمللی منتقدان فیلم «فیپرشی» FIPRESCI به فیلم سینمایی «یکشنبهها» Sundays به کارگردانی «آلاودا روئیز د آزوا» Alauda Ruiz de Azúa محصول مشترک کشورهای اسپانیا و فرانسه اهدا شد.
جایزه تماشاگران سن سباستین
جایزه تماشاگران شهر دونوستیا Donostia جایزه سن سباستین که توسط تماشاگران بخش «پرلاک» Perlak برای بهترین فیلم جشنواره انتخاب میشود؛ به فیلم سینمایی «صدای هند رجب» The Voice of Hind Rajab به کارگردانی «کوثر بن هانیه» Kaouther Ben Hania محصول مشترک کشورهای تونس و فرانسه رسید.
جایزه تماشاگران سن سباستین برای بهترین فیلم اروپایی
جایزه تماشاگران سن سباستین برای بهترین فیلم اروپایی به فیلم انیمیشن «آملی کوچولو یا شخصیت باران» Little Amélie or the Character of Rain به کارگردانی مشترک «مایلیس والاده» Mailys Vallade و «لیان ـ چو هان» Liane-Cho Han محصول کشور فرانسه اهدا شد.
جایزه جوانان DAMA
جایزه جوانان DAMA به «نگاه مرموز فلامینگو» The Mysterious Gaze of the Flamingo اولین فیلم بلند «دیهگو سسپدس» Diego Céspedes محصول مشترک کشورهای شیلی، فرانسه، آلمان، اسپانیا و بلژیک تعلق گرفت.
حضور سینماگران مطرح جهان در سن سباستین
در روزهای برگزاری هفتاد و سومین جشنواره بینالمللی فیلم «سن سباستین»، سینماگران سرشناس جهان از جمله؛ «پدرو آلمودووار»، «ژولیت بینوش»، «آنجلینا جولی، «استر گارسیا»، «جنیفر لارنس»، «پل دانو»، «هریس دیکینسون«، «مت دیلون»، «کالین فارل»، «دنیس لاوانت»، «ماریا د مدیروس»، «ران پرلمن»، «رناته رینسوه»، «استلان اسکارشگورد» و ... با آثارشان در این رویداد معتبر سینمایی حضور داشتند
«جعفر پناهی» با فیلم سینمایی «یک تصادف ساده»
همچنین کارگردانان مطرحی همچون؛ «جعفر پناهی» با فیلم سینمایی «یک تصادف ساده»، «اولیویه آسایاس»، «ادوارد برگر»، «آرنو دپلشن»، «کلر دنی»، «لوسیل هادزیهالیلوویچ»، «آگنیشکا هولاند»، «ریچارد لینکلیتر»، «کلبر مندونسا فیلیو»، «رائول پک»، «والتر سالس»، «یواخیم تریر» و «ربکا زلوتوفسکی« فیلمهای خود را به تماشاگران و رسانهها ارائه کردند.
جایزه «دونوستیا» یک عمر دستاورد هنری برای «استر گارسیا»
خانم «استر گارسیا» Esther García تهیهکننده باسابقه اسپانیایی، جایزه معتبر «دونوستیا» Donostia برای یک عمر دستاورد هنری را از دستان «پدرو آلمودووار» و «آگوستین آلمودوار» بنیانگذاران کمپانی «ال دسئو» El Deseo در هفتاد و سومین جشنواره بینالمللی فیلم «سن سباستین» دریافت کرد و در سخنان کوتاهی گفت: «از شما به خاطر گشودن جایزه دونوستیا به عرصه تهیهکنندگی، رشتهای که توجه کمی به آن میشود، متشکرم.»
جایزه «دونوستیا» یک عمر دستاورد هنری برای «جنیفر لارنس»
خانم «جنیفر لارنس» Jennifer Lawrence بازیگر سرشناس آمریکایی، جایزه معتبر «دونوستیا» Donostia برای یک عمر دستاورد هنری را در این دوره از جشنواره دریافت کرد و در سخنانش تأکید کرد: «وقتی به هنرمندانی فکر میکنم که پیش از من این افتخار را دریافت کردهاند، مانند؛ «مریل استریپ» Meryl Streep بینظیر، «پدرو آلمودوار» Pedro Almodovar افسانهای و «لورن باکال» Lauren Bacall نمادین، احساس خوشبختی باورنکردنی و صادقانه بگویم وحشت میکنم. اینکه در میان هنرمندانی قرار بگیرم که مشارکتها و انتخابهای جسورانهشان سینما را شکل داده و در تمام زندگیام به من الهام بخشیده است، تقریباً غیرممکن است که بتوانم آن را درک کنم. این فوقالعاده خاص است. متشکرم.»
اکران آثاری از کارگردانان کشورهای جهان
هفتاد و سومین دوره جشنواره بینالمللی فیلم «سن سباستین» San Sebastian با نمایش آثاری از کارگردانان کشورهای جهان در بخشهای مختلف از جمله؛ بخش «مسابقه اصلی»، بخش «اکران جایزه دونیستا»، بخش مسابقه «کارگردانان جدید»، بخش «افقهای لاتین»، بخش مسابقه Zabaltegi-Tabakalera، بخش «پِرلاک» (مجموعهای از بهترین فیلمهای بلند سال که هنوز در اسپانیا اکران نشدهاند)، بخش مسابقه فیلم کوتاه «لانه» Nest (آثار دانشجویان سینما)، بخش مسابقه «سینما آشپزی»، بخش مسابقه «فیلمهای کوتاه» Loterías، بخش مسابقه «خیلی کوتاه» Eusko Label، بخش Zinemira (فیلمهای تولیدشده در ایالت باسک اسپانیا)، فیلم سینمایی در بخش «فیلمهای تولیدشده در کشور اسپانیا»، بخش Velodrome، بخش «سینما برای بچهها» ، بخش «کلاسیک»، بخش «نگاه به گذشته»، بخش «در جزیره دیگر»، بخش «جایزه بزرگ فیپرشی» FIPRESCI (فدراسیون بینالمللی منتقدان فیلم)، بخش «فیلم غافلگیرکننده»، بخش EITB Gala، بخش RTVE Galas، گفتوگو با سینماگران، نشستهای تخصصی سینمایی، بخش «بزرگداشت شخصیتهای مطرح سینمایی» و ... در روزهای 28 شهریور تا 7 مهر ماه 1404 (19 تا 27 سپتامبر 2025) در شهر سن سباستین در کشور اسپانیا برگزار شد.