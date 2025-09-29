هیچ جامعهای بدون مشارکت زنان به قلههای توسعه نمیرسد/ حضور زنان در دولت چهاردهم یک حق مسلم و راهبردی است
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در نشست مشترک با معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده تأکید کرد: زنان ایرانزمین، ستونهای استوار توسعه ملی هستند و هیچ قطار پیشرفتی بدون همراهی نیمی از جمعیت کشور به مقصد نخواهد رسید.
به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، دیدار صمیمانه سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و زهرا بهروزآذر معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده با بانوان فعال در حوزه گردشگری، امروز (۷ مهرماه ۱۴۰۴) در سالن ملت مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد برگزار شد.
در این نشست، بر نقش محوری و راهبردی زنان در توسعه ملی بهویژه در حوزههای گردشگری و صنایعدستی تأکید شد.
وزیر میراثفرهنگی در این مراسم با درود به «زنان فرهیخته و تلاشگر ایران زمین» گفت: امروز نیمی از ظرفیت گردشگری کشور در اختیار زنان است. بیش از ۸۰ درصد در صنایعدستی، ۳۰ تا ۴۰ درصد در مدیریت هتلها، بیش از ۵۰ درصد در مدیریت بومگردیها و حدود ۴۰ درصد در دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایی گردشگران سهم بانوان است. این آمارها نشان میدهد که زنان نه در حاشیه، بلکه در متن جریان توسعه ملی ایستادهاند.
صالحیامیری با تجلیل از یاد و خدمات بانوان پیشگام عرصه گردشگری افزود: باید از نگاههای کلیشهای گذشته عبور کنیم. انسانیت ورای جنسیت است و هر فرد شایسته، زن یا مرد، میتواند پرچمدار یک عرصه باشد. تجربه نشان داده است که هرجا به زنان اعتماد کردهایم، پاسخی مثبت و ثمربخش گرفتهایم.
او با تأکید بر ضرورت تغییر نگرشها ادامه داد: هیچ جامعهای بدون بهرهگیری از نیمی از ظرفیت انسانی خود، به مقصد تعالی و پیشرفت نخواهد رسید. امروز در مجموعه میراثفرهنگی بیش از نیمی از همکاران ما بانوان هستند و با انگیزه، تخصص و تعهد نقشآفرینی میکنند. این دستاورد، نشاندهنده شایستگی زنان و ضرورت اعتماد به تواناییهای آنان است.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم تصریح کرد: اعضای دولت ایمان دارند که حضور زنان در عرصه قدرت و مدیریت نه یک امتیاز، بلکه یک حق مسلم است. نگاه ابزاری و حاشیهای به زنان باید برای همیشه کنار گذاشته شود. امروز زنان آگاه و مقتدر در سطوح مختلف مدیریتی دولت حضور دارند و این حضور، نشانهای روشن از عدالت، اخلاق و عقلانیت حاکم بر سیاستهای دولت است.
صالحیامیری در پایان با تأکید بر توزیع عادلانه فرصتها گفت: پیام دولت چهاردهم روشن است: زنان ایران زمین دیده میشوند، چراکه این حق طبیعی و مسلم آنان است. در این مسیر هیچ تبعیضی روا نخواهد شد و مسیر حضور بانوان در مدیریت کشور روزبهروز هموارتر خواهد شد.