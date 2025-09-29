خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هیچ جامعه‌ای بدون مشارکت زنان به قله‌های توسعه نمی‌رسد/ حضور زنان در دولت چهاردهم یک حق مسلم و راهبردی است

هیچ جامعه‌ای بدون مشارکت زنان به قله‌های توسعه نمی‌رسد/ حضور زنان در دولت چهاردهم یک حق مسلم و راهبردی است
کد خبر : 1693347
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در نشست مشترک با معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده تأکید کرد: زنان ایران‌زمین، ستون‌های استوار توسعه ملی هستند و هیچ قطار پیشرفتی بدون همراهی نیمی از جمعیت کشور به مقصد نخواهد رسید.

به گزارش ایلنا، به نقل از  روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، دیدار صمیمانه سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و زهرا بهروزآذر معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده با بانوان فعال در حوزه گردشگری، امروز (۷ مهرماه ۱۴۰۴) در سالن ملت مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد برگزار شد.

در این نشست، بر نقش محوری و راهبردی زنان در توسعه ملی به‌ویژه در حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی تأکید شد.

وزیر میراث‌فرهنگی در این مراسم با درود به «زنان فرهیخته و تلاشگر ایران زمین» گفت: امروز نیمی از ظرفیت گردشگری کشور در اختیار زنان است. بیش از ۸۰ درصد در صنایع‌دستی، ۳۰ تا ۴۰ درصد در مدیریت هتل‌ها، بیش از ۵۰ درصد در مدیریت بوم‌گردی‌ها و حدود ۴۰ درصد در دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایی گردشگران سهم بانوان است. این آمارها نشان می‌دهد که زنان نه در حاشیه، بلکه در متن جریان توسعه ملی ایستاده‌اند.

صالحی‌امیری با تجلیل از یاد و خدمات بانوان پیشگام عرصه گردشگری افزود: باید از نگاه‌های کلیشه‌ای گذشته عبور کنیم. انسانیت ورای جنسیت است و هر فرد شایسته، زن یا مرد، می‌تواند پرچمدار یک عرصه باشد. تجربه نشان داده است که هرجا به زنان اعتماد کرده‌ایم، پاسخی مثبت و ثمربخش گرفته‌ایم.

او با تأکید بر ضرورت تغییر نگرش‌ها ادامه داد: هیچ جامعه‌ای بدون بهره‌گیری از نیمی از ظرفیت انسانی خود، به مقصد تعالی و پیشرفت نخواهد رسید. امروز در مجموعه میراث‌فرهنگی بیش از نیمی از همکاران ما بانوان هستند و با انگیزه، تخصص و تعهد نقش‌آفرینی می‌کنند. این دستاورد، نشان‌دهنده شایستگی زنان و ضرورت اعتماد به توانایی‌های آنان است.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم تصریح کرد: اعضای دولت ایمان دارند که حضور زنان در عرصه قدرت و مدیریت نه یک امتیاز، بلکه یک حق مسلم است. نگاه ابزاری و حاشیه‌ای به زنان باید برای همیشه کنار گذاشته شود. امروز زنان آگاه و مقتدر در سطوح مختلف مدیریتی دولت حضور دارند و این حضور، نشانه‌ای روشن از عدالت، اخلاق و عقلانیت حاکم بر سیاست‌های دولت است.

صالحی‌امیری در پایان با تأکید بر توزیع عادلانه فرصت‌ها گفت: پیام دولت چهاردهم روشن است: زنان ایران زمین دیده می‌شوند، چراکه این حق طبیعی و مسلم آنان است. در این مسیر هیچ تبعیضی روا نخواهد شد و مسیر حضور بانوان در مدیریت کشور روزبه‌روز هموارتر خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی