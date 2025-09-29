آثار برگزیده فراخوان «وطن» اعلام شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی باشگاه تئاتر سوره، فراخوان فصل نخست باشگاه تئاتر و هنرهای اجرایی سوره که در راستای تولید اثر نمایشی با موضوع «وطن» و با هدف روایت ایستادگی و همبستگی مردم ایران در دفاع از وطن در تاریخ ۲۶ مرداد منتشر شده بود، پس از بررسی و ارزیابی در مرحله ابتدایی از بین ۱۱۴ نمایشنامه و طرحی‌هایی که از سراسر کشور به دبیرخانه باشگاه تئاتر سوره ارسال شده‌اند، ۱۶ اثر برای بررسی دقیق‌تر طرح داستانی و شیوه اجرایی کامل به جلسه پیچینگ (ارائه ایده اجرایی کامل) راه یافته‌اند ‎که در تاریخ ۲۶ مهرماه در تماشاخانه مهر حوزه هنری برگزار می‌شود.

در نهایت از میان آثار حاضر در جلسه پیچینگ، آثار منتخب برای آغاز مسیر تولید و اجرا اعلام و معرفی می‌شوند.

اسامی آثاری که در مرحله ابتدایی فراخوان «وطن» برگزیده شدند، به شرح زیر است:

«سربازخانه» به کارگردانی جواد ایزد دوست از استان اصفهان

«تن در تن تهران» به کارگردانی علی پیمان دوست از استان تهران

«یک تن» به کارگردانی احسان جانمی از استان اصفهان

«امتحان» به کارگردانی حسین قاسمی هنر از استان تهران

«خط مقدم» به کارگردانی حسین عبداللهی از استان اصفهان

«آر-یو- بر زن» به کارگرانی علی دلیر از استان کهگیلویه و بویر احمد

«مرگ فروزنده» به کارگردانی کیانوش احمدی از استان تهران

«خاک و خون» به کارگردانی علیرضا ویسی از استان تهران

«مکبث در تهران» به کارگردانی علی افشار از استان تهران

«هپروت به روایت باروت» به کارگردانی هادی کیانی از استان تهران

«دوازده» به کارگردانی آرش رضائی گزکی از استان کرمان

«نفس بریده» به کارگردانی شهرام سلطانی از استان مرکزی

«رویاهای روشن» به کارگردانی میثم نویریان از استان خراسان رضوی

«رویای لنا» به کارگردانی سعید اله یاری از استان اصفهان با مضمون مناسب نوجوانان

«نابغه» به کارگردانی سعید بادینی از استان سیستان و بلوچستان (خارج از صحنه)

«سوادنامه موی سیاه» به نویسندگی مریم منصوری از استان تهران (جهت تولید متن)

باشگاه تئاتر و هنرهای اجرایی سوره در راستای ثبت و روایت هنرمندانه ایستادگی و همبستگی دوازده روزه ملت ایران، این فراخوان را برای تولید آثار نمایشی در دو بخش صحنه‌ای و خارج از صحنه با هدف حمایت از ایده‌های نو در محتوا، فرم و اجرا و شناسایی استعدادهای جوان و پویا منتشر کرده است.

