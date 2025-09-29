خبرگزاری کار ایران
آیت‌الله سبحانی: تجربه آیت‌الله بروجردی الگویی برای تقریب مذاهب است

با حضور در دفتر حضرت آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی (مدظله‌العالی)، دوفصلنامه علمی «امت و تمدن» معرفی شد. این مرجع عالیقدر ضمن تأکید بر اهمیت کار جمعی، آن را برخوردار از برکت و برتر از کار فردی دانستند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (علیه‌السلام)، با حضور در دفتر حضرت آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی (مدظله‌العالی)، دوفصلنامه علمی «امت و تمدن» که با محوریت امت اسلامی و مشارکت علمای شیعه و اهل سنت توسط گروه امت و تمدن پژوهشکده باقرالعلوم (علیه‌السلام) منتشر می‌شود، به محضر  این مرجع عالیقدر معرفی شد. ایشان ضمن تأکید بر اهمیت کار جمعی، افزودند: کار جمعی برکت دارد و بر کار فردی ارجح است.

در جریان این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی موسوی، رئیس پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (علیه‌السلام)، دوفصلنامه «امت و تمدن» را به حضرت آیت‌الله العظمی سبحانی معرفی کرد. وی توضیح داد که مقالات این مجله با همکاری مشترک علمای شیعه و اهل سنت با سردبیری حجت‌الاسلام احمد کوثری تهیه می‌شود و نگاه پژوهشکده، تکیه بر مشترکاتی میان امت اسلامی در مباحث فقه، حدیث، کلام، الهیات و مسائل تمدنی است.

حضرت آیت‌الله العظمی سبحانی ضمن تمجید از این مساله بر لزوم رعایت «احترام متقابل» و «جدال احسن» در مباحث علمی تأکید کردند.

این مرجع عالیقدر، با استناد به آیه شریفه «وَ جادِلهُم بِالَّتی هِیَ أَحسَنُ»، عقب‌نشینی از مبانی را «جدال غیرحسنه» خواندند و از تجربه موفق دارالتقریب در زمان مرحوم آیت‌الله بروجردی (ره) یاد کردند که ضمن حفظ مبانی اما از این مجموعه، پشتیبانی مالی و معنوی می کردند.

حضرت آیت‌الله سبحانی در بخش دیگری از سخنان خود، بر «برکت کار جمعی» تأکید کردند و آن را بهتر از کار فردی دانستند.

ایشان با اشاره به مرحوم علامه مجلسی (ره) که یک اثر خود را با ۴۰۰ نفر به صورت جمعی نوشته است، افزودند: کار جمعی برکت بیشتر و نقص کمتری دارد.

این مرجع عالیقدر بر اهمیت ابتکارات جدید تأکید کردند و با انتقاد از این نگاه که فکر نکنید معاصر چیزی نیست و همه چیز مال قدماست، فرمودند: باید به همه بنگرید؛ بعضا موجود حادث ابتکاری دارد که قدیمی نداشته است.

