نگاهی به سریال رؤیای ریحانه؛
ولادت رؤیای زیبای یک زن در زایشگاه نور و امید
جبار آذین منتقد سینما و تلویزیون در یادداشتی به نقد و بررسی سریال «رویای ریحانه» پرداخته است.
به گزارش ایلنا، متن یادداشت جبار آذین به شرح زیر است:
ارمغان هنرمندانه و زیبای هنری، انسانی و الهی گروهی از هنرمندان مستعدوتواناومتعهد در راستای اهداف و تولید برنامهها و سریالهای تماشایی و تأثیرگذار و پرمخاطب شبکه دوم سیما با مضامین فرزندآوری و ورود نور و خیر و رحمت و برکت به میان خانوادهها و درون خانهها و شکوفایی امید و زایش مهر و استحکام محبت خانوادهها، مجموعه دیدنی و جذاب و با محتوای خانوادگی و اجتماعی "رؤیای ریحانه" است که با پخش نخستین قسمتهایش از فصل اول این سریال، با استقبال مردم و خانواده هاروبروشده و نظرهای اجتماعی را بهسوی خود جلب کرده است. درتولیدوشکل دهی ساختار خوب هنری و محتوایی و قابلتوجه سریال دلنشین رؤیای ریحانه، احمد نوجوان در جایگاه تهیهکننده میثم حسنزاده و مسعود دهنوی در مقام کارگردانها و جمع زیادی از چهرههای شناخته شده و مطرح عرصه بازیگری کشور ازجمله؛ مریم کاویانی، نیلوفر شهیدی، رضا توکلی، علی او سیوند، صحرا اسداللهی، سیاووش چراغیپور، رابعه اسکویی، مهلقا می نوش، مینا نوروزی، بهار نوحیان، هانیه غلامی، در کنار بازیگران کمتر شناخته شده همچون میلاد خزاعی، مجتبی واشیان، علی زادمهر، وحید مبصری، نقش و سهم ارزنده دارند. این سریال ارزشمند انسانی و اجتماعی و خانوادگی در بیست و شش قسمت و دو فصل تولیدشده و در هر قسمت راوی یک داستان جذاب و پرتنش خانوادگی بر اساس رخدادهای واقعی است که هنرمندانه در معرض نگاه و نظر مخاطبان میلیونی تلویزیون قرار گرفته است.
رؤیای ریحانه افزون برنمایش رؤیای صادقانه ریحانه، شخصیت اصلی سریال که دوران دستیاری پزشکی را در یک زایشگاه وقفی و خیریه سپری میکند، بازگو و بازنمایی داستان زندگی انسانهایی است که مهر و لطف الهی فرزندآوری، آنها را یکدیگر متصل و مشترک و همدل میکند و واقعیتهایی از مهر و امیدآفرینی رادرجامعه و میان خانوادهها و جوانان رقم میزند.
رؤیای ریحانه برخلاف اغلب سریالهایی با این نوع سوژهها که عمدتاًشورانگیزاند، داستان باشخصیتها و مناسبات و گفتار و رفتار آن هارابازندگی واقعی و عناصر طنز فاخر و ارزشی هم همراه کرده که همین ویژگی هوشمندانه و مخاطبپسند در فیلمنامه و بازیها و اجرا بر تماشای پیگیر و علاقهمندانه مخاطبان بهویژه خانوادههایی که دغدغه فرزندآوری و ازدواج جوانان خود رادارند، افزوده است.
مکان اصلی رویدادهای داستانهای متنوع و ملتهب سریال، یک زایشگاه موقوفی و خیریه است که به دلایلی در آستانه تعطیلی است و هرکدام از کارکنان این زایشگاه برای فعالبودن و رونق محل کار خود نجات آن از تعطیلی تلاش میکنند تا محیطی مملو از امید به آینده با زایمانهای فراوان فراهم آورند. در چنین حال و هواست که ریحانه با عشق وامید و تحقق رؤیای انسانی خود و خدمت به جامعه وارد این زایشگاه میشود. او بهرغم برخی مشکلات، با یاری همکاران صدیق و مهربانش، از زایشگاه که در شرف تعطیلی است، مکانی پر از امید و نشاط میسازند. و...... این سریال تماشایی که محصول خانه تولید جوان مرکز سیمرِغ است و هر شب از شبکه دو سیما پخش میشود. رؤیای ریحانه در امتداد مسیر و اهداف فرهنگی و اجتماعی شبکه دو، مبتنی بر موضوعهای خانواده، ا، ازدواج و فرزندآوری ساخته شده و استقبال خانواده هاازآن، نشاندهنده توفیق اجتماعی این سریال است.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تولید سریال رؤیای ریحانه با سازندگان آن و خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ همکاری داشته است.