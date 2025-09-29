خبرگزاری کار ایران
«قبل از مصرف از بین ببرید» به آمریکا رسید
فیلم کوتاه «قبل از مصرف از بین ببرید» به نویسندگی و کارگردانی شکوفه احمدی و تهیه کنندگی امیر زالی زاده به ۴۸مین فستیوال Mill Valley آمریکا راه پیدا کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای، فیلم کوتاه «قبل از مصرف از بین ببرید» به نویسندگی و کارگردانی شکوفه احمدی و تهیه کنندگی امیر زالی زاده پس از حضور در در بخش مسابقه ۲۱مین دوره فستیوال صلیب سرخ بلغارستان در تازه ترین حضور جهانی خود به ۴۸مین فستیوال Mill Valley آمریکا راه پیدا کرد.

این فستیوال که از بزرگترین ایونت‌های سینمایی در آمریکاست، هرساله پذیرای تعداد زیادی سینماگر از سراسر جهان است و در تاریخ ۲ تا ۱۲ اکتبر (10 لغایت 20 مهرماه) در سن رافائل برگزار می‌شود.

در خلاصه داستان این اثر که مهدخت مولایی و آراد انتظار در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند، آمده است: یک شوهر داغدار راه‌حلی غیرمنتظره برای غمش پیدا می‌کند.

از دیگر عوامل این فیلم کوتاه می‌توان به دستیار کارگردان: نیلوفر غلامیان، منشی صحنه: گیتی رجبی، طراح صحنه: آرمان شیرالی نژاد، طراح گریم: اعظم چشمی، اصلاح رنگ و نور: مرتضی مظلومی، جلوه‌های ویژه: مرتضی مظلومی، موشن گرافیک: مهدی شمعی، دوبلور: سارا آذر خواه، مجری گریم: شبنم مجرد، طراح لباس: مگی یوسفی، صدابردار: ایمان بازیار، دستیار صدا: رامتین دقیق، عکاس: شکیبا آدینه، تدوین: پویان شعله ور، مدیر تولید: احمد رضایی، مدیر فیلمبرداری: سعید خراسانی، دستیار یک: محمد نصیری، دستیاران: حسین جعفری و محمد ازادی، پشتیبانی فنی: ای زوم رنتال، نقاشی‌ها: مونا کریمی، صداگذار: ایمان قابشی، موسیقی: پارسا محمدی، مشاور رسانه‌ای: سیدمحمدصادق سیادت و پخش بین الملل: فرست اسکرین اشاره کرد.

