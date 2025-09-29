خبرگزاری کار ایران
مستند «از واقعه‌ای تو را خبر خواهم کرد» روایتی زنانه از مقاومت

مستند «از واقعه‌ای تو را خبر خواهم کرد» روایتی زنانه از مقاومت است که امروز دوشنبه ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه مستند به نمایش درمی‌آید.

به گزارش ایلنا، مستند «از واقعه‌ای تو را خبر خواهم کرد» داستان هدی یونس، دانشجوی لبنانی رشته انیمیشن است که در ایران تحصیل می‌کند و از فعالان حوزه مقاومت است.

این مستند به کارگردانی و تهیه‌کنندگی میلاد امینی موحد، امروز دوشنبه از شبکه مستند پخش می‌شود.

هدی یونس در این مستند به عنوان خبرنگار در دوران حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه لبنان حضور دارد و پس از شهادت سید حسن نصرالله، با افراد گوناگون، به‌ویژه زنان، مواجه شده و نقش و مشارکت آنان در مقاومت را به تصویر می‌کشد. این مستند با نگاهی زنانه، به جنگ و تاثیرات آن پرداخته است.

این مستند کاری از مرکز هنری رسانه‌ای نهضت است و امروز دوشنبه ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه مستند سیما به روی آنتن می‌رود.

