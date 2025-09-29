به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان، در متن این حکم آمده است: کودکان پیام‌آور شادی و روشنی‌اند؛ و سینما آئینه‌ای برای روایت رویاهایشان، جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، فرصتی است برای پرورش تخیل، خلاقیت و امید نسل آینده.

با توجه به شایستگی‌ها، سوابق ارزشمند و نگاه هنرمندانه‌ی جناب‌عالی در عرصه فرهنگ و هنر، بدین‌وسیله به عنوان " عضو شورای راهبردی سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان" منصوب می‌شوید.

امید است با همراهی شما، این جشنواره بیش از پیش به رسالت خود در خلق آینده‌ای روشن برای کودکان و نوجوانان ایران‌زمین جامه عمل بپوشد.

حامد جعفری، دبیر جشنواره.

گفتنی است سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴ با دبیری حامد جعفری مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی در شهر اصفهان برگزار می‌شود.

مدیر اجرایی سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از سوابق میثم بکتاشیان است.

