ایران در بیست و ششمین دوره نمایشگاه کتاب نایروبی شرکت کرد

به گزارش ایلنا، در این نمایشگاه که بیش از ۱۲۸ ناشر از کنیا و چندین ناشر از شرق آفریقا حضور دارند، برخی از کشورهای دیگر از جمله جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، تانزانیا، هند، چین، فرانسه و هلند در آن شرکت کرده‌اند.

امسال ریاست نمایشگاه بین‌المللی کتاب نایروبی به صورت رسمی و براساس یادداشت تفاهم همکاری که با خانه کتاب و ادبیات ایران امضا کرده بودند، از حیدری مدیرعامل این مؤسسه برای شرکت در این دوره از نمایشگاه دعوت به عمل آوردند که مؤسسه مذکور با ارسال کتاب و پوستر و طراحی غرفه در این نمایشگاه شرکت کردند و مدیریت آن را به رایزنی فرهنگی کشورمان در نایروبی سپردند.

حضور رایزنی فرهنگی ایران در این نمایشگاه در دو سال گذشته و اعزام رئیس اتحادیه ناشران کنیا به تهران با میزبانی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران روابط رایزنی فرهنگی با این اتحادیه را به سطح بسیار خوبی رسانده است و بر اساس یادداشت تفاهم همکاری فی مابین که در آن ارائه غرفه رایگان به طرف مقابل تعهد شده است، امسال نیز ۱۲ متر به صورت رایگان به ایران تخصیص دادند که رایزنی فرهنگی ایران با کتب هنری، ادبی، ایرانشناسی و دینی در آن شرکت کرده است.

اتحادیه ناشران کنیا که این نمایشگاه را مدیریت می‌کند در تلاش است تا با ایده‌های جدیدی، هر سال طراوت و شادابی خاصی به این نمایشگاه بدهد و دانش آموزان مدارس و دانشجویان این کشور را برای بازدید از این نمایشگاه ترغیب کند.

کانون ناشران کنیا زیر نظر وزارت فرهنگ کنیا است ولی نقش وزارت آموزش در دعوت از دانش آموزان و دانشجویان برای بازدید ازاین نمایشگاه بسیار زیاد بوده است. نرخ کتابخوانی در کنیا همچنان پایین است و تلاش دولت بر این است تا با ترغیب مردم به کتابخوانی این نرخ را افزایش دهد و سطح سواد را بالا ببرد.

کتاب‌های کودکان، کتاب‌های درسی، رمان‌های قبایل مختلف، کتب کمک درسی و هنری برای کودکان از جمله موضوعات مورد علاقه بازدیدکنندگان این نمایشگاه است و به دلیل مشکلات متعدد در چاپ کتب درسی و هزینه‌های بالای آن‌ها، خانواده‌های کنیایی به دنبال یافتن راهی برای تهیه و تامین این کتب از راه‌های مختلف هستند.

علاوه بر خود نمایشگاه و عرضه کتب در غرفه‌های زیبای این نمایشگاه، برنامه‌های جانبی متعددی هم در این چهار روز برگزار می‌شود که از جمله آن‌ها داستان گویی برای کودکان توسط راویان کنیایی، سخنرانی‌های حرفه‌ای در موضوعات فرهنگی از جمله صنعت نشر و مشکلات و معضلات مالی و غیر مالی، کپی رایت، مالیات بر چاپ کتب و واردات آن‌ها از کشورهای مختلف و… است.

مراسم افتتاحیه نمایشگاه امسال با حضور ۳۰۰ نفر از شخصیت‌های فرهنگی و علمی کنیا در سالن جنبی نمایشگاه برگزار شد و کیمارو رئیس اتحادیه ناشران کنیا و رئیس هیات مدیره اتحادیه ناشران شرق آفریقا در سخنانی، ضمن قدردانی از ناشرین و شرکت کنندگان در این دوره از نمایشگاه از کشورهای خارجی شرکت کننده بالاخص ایران تشکر کرد و این دوره از نمایشگاه را اختصاص به وانگاری مآتای استاد برجسته ادبیات کنیا دانست و یاد او را گرامیداشت.

دانگاری برنده صلح نوبل از کنیا در سال ۲۰۰۴ که به دلیل مشارکت در توسعه پایدار، دموکراسی و صلح، برنده این جایزه شد. او بنیانگذار جنبش کمربند سبز بود و طی سال‌های گذشته در کشور آمریکا در تبعید به سر می‌برد.

انگوشی فرزند پروفسور وانگاری به صورت آنلاین از آمریکا به این جلسه افتتاحیه پیوست و از اینکه نمایشگاه کتاب امسال به یاد و خاطره نویسنده محبوب کنیا پروفسور وانگاری برگزار می‌شود، اظهار خرسندی داشت و از دست اندرکاران نمایشگاه قدردانی کرد.

هویا هایان سفیر چین در کنیا هم به عنوان میهمان ویژه امسال سخنرانی کرد.

