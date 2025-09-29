روحانیون شیعه و سنی ایران و غنا با یکدیگر گفتوگو کردند
روحانیون شیعه و سنی ایران و غنا سیره نبوی، روابط بین ادیان و مذاهب و مناسک طریقت در دو کشور را بررسی کردند.
به گزارش ایلنا، با توجه به تصویب پیشنهاد وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران با عنوان بزرگداشت ۱۵۰۰ امین سال میلاد پیامبر اکرم(ص) در «نشست وزرای خارجه کشورهای اسلامی» در ترکیه و در راستای تعمیق معرفت دینی، تقویت وحدت اسلامی و ترویج اخلاق و انسجام در جهان اسلام، به همت رایزنی فرهنگی ایران در آکرا، گفتوگوهای فرهنگی ایران و غنا به صورت برخط و با مشارکت روحانیون شیعه و اهل سنت دو کشور برگزار شد.
در این گفتوگوها، موضوعاتی نظیر سیره نبوی، روابط بین ادیان و مذاهب در دو کشور و مناسک طریقت در دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.
اولویت دادن به «گفتوگو» به عنوان هسته مرکزی روابط فرهنگی، مشارکت «استانهای ایران» به جای تمرکز بر تهران و قرارگیری نمایندگی فرهنگی در نقش برنامهریزی، پشتیبانی و تسهیلگری بهجای طرف گفتوگو بودن، سه ویژگی گفتوگوهای روحانیون شیعه و سنی ایران و غنا است.
این دور از گفتوگوها به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در غنا تا پایان مهرماه امسال ادامه خواهد داشت