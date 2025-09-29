به گزارش ایلنا، با توجه به تصویب پیشنهاد وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران با عنوان بزرگداشت ۱۵۰۰ امین سال میلاد پیامبر اکرم(ص) در «نشست وزرای خارجه کشورهای اسلامی» در ترکیه و در راستای تعمیق معرفت دینی، تقویت وحدت اسلامی و ترویج اخلاق و انسجام در جهان اسلام، به همت رایزنی فرهنگی ایران در آکرا، گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و غنا به صورت برخط و با مشارکت روحانیون شیعه و اهل سنت دو کشور برگزار شد.

در این گفت‌وگوها، موضوعاتی نظیر سیره نبوی، روابط بین ادیان و مذاهب در دو کشور و مناسک طریقت در دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.

اولویت دادن به «گفت‌وگو» به عنوان هسته مرکزی روابط فرهنگی، مشارکت «استان‌های ایران» به جای تمرکز بر تهران و قرارگیری نمایندگی فرهنگی در نقش برنامه‌ریزی، پشتیبانی و تسهیل‌گری به‌جای طرف گفت‌وگو بودن، سه ویژگی گفت‌وگوهای روحانیون شیعه و سنی ایران و غنا است.

این دور از گفت‌وگوها به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در غنا تا پایان مهرماه امسال ادامه خواهد داشت

