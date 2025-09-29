فستیوال موسیقی و هنر «کاوان» برگزار میشود
جزیزه قشم میزبان یک فستیوال موسیقی با حضور گروههای پرمخاطب موسیقی جنوب ایران خواهد شد.
به گزارش ایلنا، «کاوان» سفری هنری و فرهنگی به قلب جزیره قشم با میراث غنی موسیقایی و آیینیست که قرار است با موسیقی، صنایع دستی و هنرهای نمایشی، میزبان دوستداران موسیقی و فرهنگ بومی جنوب باشد.
فستیوال کاوان در دو بخش برنامهریزی شده که پنج روز نخست آن شامل اجراهای موسیقی محلی و گروههای کوچک خواهد بود. اجراها و شب نشینیهایی با پس زمینه خلیج همیشه فارس که موسیقی زنده روی لنج، تور ستارهشناسی، ورکشاپ صنایع دستی، ورکشاپ خوراکیها و غذاهای اصیل جنوب و تفریحات و کمپینگ با محوریت فرهنگ جزیره قشم را شامل میشود.
در بخش دوم این فستیوال که در هفت روز پایانی برنامهریزی شده، چهرههای سرشناس موسیقی ایران کنسرتهای بزرگ ۱۰۰۰ نفره را در فضای باز روی صحنه خواهند برد تا شب نشینیهایی موسیقایی، جمع بزرگتری از مشتاقان فرهنگ جنوب را میزبانی کند.
بازارچه دائمی صنایع دستی و خوراکی، تورهای طبیعت گردی، ورزشهای آبی، تجلیل از چهرههای فرهنگی و هنری جنوب ایران و… از دیگر بخشهای این فستیوال موسیقی و هنر است.
برگزاری این فستیوال را تشکلی خصوصی شامل اقامتگاه داران و فعالان گردشگری جزیره قشم و اهالی روستاهای غرب جزیره بر عهده گرفتهاند که شکلی جدید در برگزاری فستیوالی در بخش خصوصی است.
فستیوال «کاوان» با الهام از واژههای «ابرکاوان» یادآور نام قدیمی و شکوه تاریخی جزیره قشم و «کاروان» به معنی حرکت جمعی و نماد سفر، شکل گرفته است.
«حمید خسروبیگی» مدیر برگزاری فستیوال موسیقی و هنر «کاوان» در جزیره قشم است و «محمد آزاد» نیز به عنوان دبیر معرفی شده است که از ۲۰ مهر تا ۲ آبان برگزار میشود.
جدول اجراهای هنرمندان و خوانندهها و گروههای فستیوال «کاوان» قشم در روزهای آینده منتشر خواهد شد.