به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، چهارمین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی، به‌عنوان رویدادی راهبردی در ترویج و بازآفرینی گفتمان میراث‌فرهنگی کشور، از ۱۰ تا ۱۳ دی‌ماه سال جاری به میزبانی استان خوزستان برگزار خواهد شد.

این جشنواره با هدف تقویت رقابت سالم، نمایش ظرفیت‌های متنوع هنری و معرفی نسل تازه‌ای از استعدادهای جوان در عرصه‌های رسانه‌ای و هنری برگزار می‌شود.

علی دارابی، رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره و قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در آغاز نشست شورای سیاستگذاری این جشنواره که امروز یکشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار شد، با تأکید بر ظرفیت‌آفرینی این رویداد اظهار داشت: این جشنواره بهانه‌ای است تا جلوه‌های متنوع هنری در حوزه میراث‌فرهنگی عرضه شود. هدف اصلی ما ترویج فرهنگ میراثی در جامعه است و معتقدم باید با کاهش تعداد جوایز و ارتقای کیفیت آن‌ها، جایگاه جشنواره را فاخرتر کنیم.

او همچنین از توافق با سازمان سینمایی برای هدایت تولید آثار پس از تأیید فیلمنامه‌ها خبر داد.

تشکیل کارگروه‌ها و حضور جوانان در جشنواره

مهدی فرجی، دبیر جشنواره، با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی گفت: یکی از نگرانی‌های جدی در دوره‌های پیشین، حضور کمرنگ جوانان بود که این دغدغه در این دوره با برنامه‌ریزی ویژه در حال رفع شدن است.

مریم جلالی، معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، با تبیین اهداف سه‌گانه جشنواره تصریح کرد: مخاطب، محصول و سیاست‌گذاری مثلث اصلی این جشنواره‌اند. ما باید تعیین کنیم که آیا کودک و نوجوان به‌عنوان مخاطب جدی در اولویت ماست یا خیر؛ چراکه هر برنامه‌ای که به این گروه سنی تعلق دارد باید اولویت‌دار و ستاره‌دار باشد.

علیرضا رضاداد، دبیر ادوار جشنواره فیلم فجر، نیز در این نشست با تأکید بر استقلال طرح و ایده از فیلمنامه گفت: اگر طرح و ایده‌ها بدون خلاقیت رقابتی باشند، در آینده ارزش خود را از دست خواهند داد.

در ادامه، مجید زین‌العابدین، عضو شورای سیاستگذاری، با اشاره به جایگاه مستند خاطرنشان کرد: گونه مستند در همه مدیوم‌ها ظهور دارد و لازم است تقسیم‌بندی ژانرها در جشنواره بازنگری شود.

رسول صدرعاملی، کارگردان برجسته سینما، نیز بیان داشت: در عرصه هنر، صرفاً خوب بودن کافی نیست. هنرمند باید فوق‌العاده باشد و نوع نگاه خود را ارتقا دهد تا جایگاه هنر ملی ارتقا یابد.

شهرام گیل‌آبادی در تحلیل گستره جشنواره اظهار داشت: این جشنواره در حقیقت مجموعه‌ای از ۱۴ جشنواره مستقل است و طبیعی است که در برابر این حجم آثار، تعداد جوایز محدود جلوه کند. بااین‌حال باید برنامه‌ریزی در بخش نمایش و گونه‌های ثبت‌شده ملی و جهانی به شکل ویژه مورد توجه قرار گیرد.

شهاب‌الدین طباطبایی، دیگر عضو شورای سیاستگذاری، نیز بر ضرورت مقابله با بازنمایی‌های مغرضانه از ایران در رسانه‌های خارجی تأکید کرد و گفت: ایران‌هراسی در جشنواره‌های بین‌المللی موضوعی جدی است و این جشنواره می‌تواند نقش مهمی در تغییر این تصویر ایفا کند.

در پایان نشست، برخی اعضا از جمله قادر آشنا، احمدرضا درویش و یونس شکرخواه، بر کاهش تعداد جوایز و هزینه‌ها تأکید کردند و فریدون عموزاده خلیلی، جای خالی جوانان را آسیب جدی جشنواره دانست.

براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، چهارمین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی از ۱۰ دی‌ماه به میزبانی خوزستان آغاز خواهد شد و مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان روز ۱۳ دی‌ماه، همزمان با سالروز ولادت حضرت امیرالمؤمنین علی(ع)، برگزار می‌شود.

این جشنواره در بخش‌های «تلویزیونی، رادیویی، فیلم و سینما، نمایش میدانی و فضای باز، میراث‌بانان آینده، شعر و موسیقی، مکتوب (کتاب و مقاله)، عکس، میراث دیجیتال و بخش بین‌الملل» برگزار خواهد شد.

گفتنی است، جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی از سال ۱۴۰۱ آغاز به کار کرده و تاکنون سه دوره آن به ترتیب در یزد، قزوین و شیراز برگزار شده است. این رویداد با رویکرد ارتقای سواد میراثی، شناسایی استعدادهای جوان و تقویت رقابت سالم در حوزه تولیدات چندرسانه‌ای، جایگاهی نوین در تقویم فرهنگی کشور به دست آورده است.

