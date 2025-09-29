نشست عملیاتی صادرات و تبادل تجربه حوزه صنایعدستی ایران و چین برگزار شد؛
ارتقای دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی میان تهران و پکن
نشست هماهنگی طرح برنامه جامع عملیاتی برای توسعه صادرات و تبادل تجربه صنایعدستی میان ایران و چین، در مجموعه سعدآباد برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، نشست هماهنگی طرح برنامه جامع عملیاتی برای صادرات و تبادل تجربه صنایعدستی در کاخ ملت مجموعه سعدآباد برگزار شد.
در این جلسه، مریم جلالی معاون صنایعدستی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و جمعی از مدیران وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، زونگ پی وو سفیر چین، لی هوی رئیس بخش سیاسی، و وانگ چنگ وابسته بخش فرهنگی حضور داشتند.
مریم جلالی در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: صنایعدستی و فرهنگ ارتباطی دو سویه دارند و با پیشینه تاریخی ایران و چین، میتوانیم از طریق ارتباطات فرهنگی با پکن، به توسعه اقتصادی کشور کمک کنیم.
او ضمن ابلاغ پیام و تشکر وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به سفیر چین، افزود: گردشگری و صنایعدستی سهم قابل توجهی در تقویت ارتباطات دو کشور دارند و من از طرف دکتر صالحیامیری، وزیر گردشگری و فرهنگ چین را به ایران دعوت میکنم.
جلالی ادامه داد: باید تفاهمنامهها را به شکل عملیاتی اجرایی کنیم و بدون تردید حوزه صنایعدستی، اقتصاد و فرهنگ میتواند نخستین گام باشد. صنایعدستی ایران خانوادهمحور است و در اقوام و خانوادههای مختلف در سراسر کشور اداره میشود.
او با اشاره به اهمیت تجربه چین در تکمیل زنجیره ارزش صنایعدستی، تصریح کرد: ما بر اساس اصل عملگرایی، پیشنویس برنامه عملیاتی را تهیه کردهایم و نهادهای مدیریتی و بخش خصوصی آمادهاند از مدلهای نوین تبادل استفاده کنند.
زونگ پی وو، سفیر چین، نیز در این نشست گفت: صنایعدستی ایرانی را بسیار دوست دارم و بر گسترش همکاریها و برگزاری کارگاههای تخصصی تاکید دارم. پیشنهاد میکنم با موسسات و نهادهای گردشگری چین ارتباط برقرار شود و یک پلتفرم مشترک برای ایجاد ارتباط مستقیم دو طرف ایجاد شود.
او افزود: تحریمها مانعی برای تبادل فرهنگی و اقتصادی ما نیست و باید راهکارهای عملی برای همکاری پایدار پیدا کنیم.
عباس سجادی، مدیر دیپلماسی عمومی مرکز بینالملل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، نیز اظهار داشت: کالاهای فرهنگی و صنایعدستی میتوانند جایگزینی ارزشمند برای رفع محدودیتهای تحریمی باشند. برنامهریزی برای نشستهای تخصصی در چین از ابتدای سال ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.
در این نشست بر اهمیت ایجاد سازوکارهای حقوقی و عملیاتی، استفاده از ظرفیت مراکز تجاری و آموزشی و تقویت همکاریهای بینالمللی در حوزه صنایعدستی و گردشگری تاکید شد.
همچنین برنامهریزی برای تبادل استادان و دانشجویان صنایعدستی بین ایران و چین به عنوان نخستین گام اجرایی عملیاتی مطرح شد.