به گزارش خبرنگار ایلنا، این مراسم با حضور فرماندار کنگان،مسئولین محلی و جمعی از فعالان عرصه گردشگری و علاقه‌مندان فرهنگ و هنر جنوب و نویسندگان و شاعرانی از استان های هرمزگان،فارس و بوشهر اجرا شد.

همچنین در این مراسم، نشست تخصصی بررسی و معرفی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های گردشگری جنوب ایران با تاکید بر اهمیت معرفی جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی سواحل جنوبی کشور برگزار شد و کارشناسان و مدیران حاضر در این نشست به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند.

گفته می‌شود، دکتر راشد انصاری از بندر عباس،دکتر حسن عبدالهی،حسن مختارزاده،مهندس سالاری،خانم فریده ایازی و غلامحسین زیبا فرماندار کنگان از جمله افرادی بودند که در این مراسم به ایراد سخن پرداختند.

در بخشی از مراسم نیز گروه موسیقی حصیر و گروه دف بانوان آموزشگاه آزاد کهن به اجرا پرداختند .

گفتنی است، این برنامه با همکاری مؤسسه سیراف پارس موزه و اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان کنگان انجام گرفت.

