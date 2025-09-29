آیین رونمایی از کتاب «جاذبههای گردشگری سواحل جنوب ایران»
آیین رونمایی از کتاب «جاذبههای گردشگری سواحل جنوب ایران» [از بندر دیر تا بندر خمیر]، به مناسبت روز جهانی گردشگری و با حضور نویسنده اثر،نصرالله کریمی،در کتابخانه عمومی غدیر کنکان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این مراسم با حضور فرماندار کنگان،مسئولین محلی و جمعی از فعالان عرصه گردشگری و علاقهمندان فرهنگ و هنر جنوب و نویسندگان و شاعرانی از استان های هرمزگان،فارس و بوشهر اجرا شد.
همچنین در این مراسم، نشست تخصصی بررسی و معرفی ظرفیتها و پتانسیلهای گردشگری جنوب ایران با تاکید بر اهمیت معرفی جاذبههای طبیعی و فرهنگی سواحل جنوبی کشور برگزار شد و کارشناسان و مدیران حاضر در این نشست به ارائه دیدگاههای خود پرداختند.
گفته میشود، دکتر راشد انصاری از بندر عباس،دکتر حسن عبدالهی،حسن مختارزاده،مهندس سالاری،خانم فریده ایازی و غلامحسین زیبا فرماندار کنگان از جمله افرادی بودند که در این مراسم به ایراد سخن پرداختند.
در بخشی از مراسم نیز گروه موسیقی حصیر و گروه دف بانوان آموزشگاه آزاد کهن به اجرا پرداختند .
گفتنی است، این برنامه با همکاری مؤسسه سیراف پارس موزه و اداره کتابخانههای عمومی شهرستان کنگان انجام گرفت.