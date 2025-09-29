خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آیین رونمایی از کتاب «جاذبه‌های گردشگری سواحل جنوب ایران»

آیین رونمایی از کتاب «جاذبه‌های گردشگری سواحل جنوب ایران»
کد خبر : 1693024
لینک کوتاه کپی شد.

آیین رونمایی از کتاب «جاذبه‌های گردشگری سواحل جنوب ایران» [از بندر دیر تا بندر خمیر]، به مناسبت روز جهانی گردشگری و با حضور نویسنده اثر،نصرالله کریمی،در کتابخانه عمومی غدیر کنکان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  این مراسم با حضور فرماندار کنگان،مسئولین محلی و جمعی از فعالان عرصه گردشگری و علاقه‌مندان فرهنگ و هنر جنوب و نویسندگان و شاعرانی از استان های هرمزگان،فارس و بوشهر اجرا شد.

همچنین در این مراسم،  نشست تخصصی بررسی و معرفی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های گردشگری جنوب ایران با تاکید بر  اهمیت معرفی جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی سواحل جنوبی کشور برگزار شد  و کارشناسان و مدیران حاضر در این نشست به ارائه  دیدگاه‌های خود پرداختند.

گفته می‌شود، دکتر راشد انصاری از بندر عباس،دکتر حسن عبدالهی،حسن مختارزاده،مهندس سالاری،خانم فریده ایازی و غلامحسین زیبا فرماندار کنگان از جمله افرادی بودند که در این مراسم به ایراد سخن پرداختند. 

در بخشی از مراسم نیز  گروه موسیقی حصیر و گروه دف بانوان آموزشگاه آزاد کهن به اجرا پرداختند .

گفتنی است،  این برنامه با همکاری مؤسسه سیراف پارس موزه و اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان کنگان انجام گرفت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی