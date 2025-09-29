محمد حمیدیمقدم:
پذیرای ایدههای شجاعانه هستیم
محمد حمیدی مقدم مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی در مراسم رونمایی از مستند «من بلاگر نیستم» با تاکید بر لزوم همکاری نهادهای مختلف از جمله شهرداری در تولید آثار مستند، گفت: ما پذیرای ایدههای شجاعانه و نوآورانه سینماگران هستیم.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مراسم رونمایی و نمایش مستند «من بلاگر نیستم» به کارگردانی وحید چاووش، بعد از ظهر یکشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۴ در سالن اشراق ایوان شمس برگزار شد. در این مراسم، وحید چاووش کارگردان فیلم، محمد حمیدیمقدم مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند، محمد امین توکلیزاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، حبیب احمدزاده نویسنده و مستندساز و جمعی از مدیران فرهنگی و شهری حضور داشتند.
مراسم با قرائت آیاتی از قرآن کریم و همخوانی سرود ملی آغاز شد. امین قدمی مستندساز مجری برنامه بود که در ابتدای سخنانش با قدردانی از وحید چاووش به خاطر ساخت این فیلم، از فرزین نیکاندیش و ساسان طهماسبیان که در مستند حضور دارند، تشکر کرد.
نخستین سخنران مراسم، وحید چاووش بود. او با قدردانی از مهمانان گفت: برای من سخت است که جایی بروم و فیلمی ببینم، بنابراین حضور شما در این مراسم برایم ارزشمند است. امیدوارم از دیدن فیلم ناامید نشوید و همانطور که خودم باور دارم، پس از تماشا حق بدهید که از زحمات فرزین نیکاندیش و ساسان طهماسبیان صمیمانه تشکر کنم.
چاووش درباره روند ساخت «من بلاگر نیستم» توضیح داد: طرح این مستند سال ۱۴۰۰ در شبکه دو سیما تصویب شد و قرار بود در قالب هشت قسمت نیمساعته تولید شود. اما با تغییر دولت، کار متوقف شد و مدتی روی زمین ماند. به همین دلیل پروژه را به سمت حوزه هنری و سپس مرکز گسترش بردم. اگر حمایت این دو مجموعه نبود، ادامه کار ممکن نمیشد.
او افزود :این فیلم برای من یک تجربه بود، همانطور که روی پوستر نوشتهام تجربهای از وحید چاووش. در میانه راه، حوزه هنری احساس کرد فیلم بیش از حد تجربی است و شاید نتیجه مطلوبی نداشته باشد، به همین دلیل همکاریمان ادامه پیدا نکرد. با این حال موظفم از آنها هم تشکر کنم، چون بدون حمایت اولیهشان این پروژه شکل نمیگرفت.
کارگردان مستند «خاطرات یک خبرنگار جنگ» در ادامه به مشکلات مالی اشاره کرد:۹۰ درصد فیلم با موبایل ضبط شد تا هزینهها کاهش پیدا کند. با وجود این باز هم کم آوردم و در اینجا بود که شهرداری تهران به کمک آمد و اگر آنها نبودند، در برابر مرکز گسترش شرمنده میماندم.
چاووش در پایان گفت: بزرگترین سپاسم از سیدالشهدا (ع) و امام رضا (ع) است. اگر مهر و لطف آنها نبود، من امروز اینجا نبودم و همیشه خود را مدیونشان میدانم.
محمد حمیدیمقدم، مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی دومین سخنران مراسم بود. او با ابراز خرسندی از به سرانجام رسیدن فیلم گفت: انتظار داشتم این فیلم زودتر به نمایش درآید و خوشحالم که امروز بالاخره در معرض دید قرار میگیرد. آقای چاووش به چالشهای مالی اشاره کرد، این نکته درست است. ضعف بودجه یکی از مشکلات جدی در تلویزیون، سینما و حتی پلتفرمهاست. ما نیازمند یک نهضت برای کاهش این فاصله هستیم. با این حال، توقف جایز نیست و فیلمسازان باید به مسیر خود ادامه دهند. مرکز گسترش مانند یک شرکت خلاق، جایی برای پرورش ایدههای نوست.
حمیدیمقدم ادامه داد: ما پذیرای هر ایده تازه و هر فیلمساز شجاع و نترس هستیم. البته توان تأمین تمام هزینهها را نداریم، برخی فیلمسازان از سطح معمول فراتر رفته و نیاز به پرواز بیشتری دارند. زمان ساخت این فیلم، در گفتوگو با آقای چاووش، درباره جزئیات حرف نزدیم، به او گفتم فقط فیلمت را بساز. اعتماد به کارگردان اصل اساسی است. ما برداشتن قدم نخست را تسهیل میکنیم و بقیه راه باید با همراهی دیگر نهادها طی شود.
او در پایان افزود: فیلم با کمک بخش فرهنگی شهرداری تهران تکمیل شد. آثاری مثل «من بلاگر نیستم» پرترههایی از زیست شهری هستند و به باور من، وظیفه بخش فرهنگی شهرداری است که به سراغ چنین موضوعاتی برود و در همکاری با مرکز گسترش، پروژهها را به سرانجام برساند.
سومین سخنران، فرزین نیکاندیش بود. او در پاسخ به این پرسش که چگونه با چاووش آشنا شد، گفت: ما هممحلی بودیم. یک روز پیامی از او گرفتم که درباره یک سوژه میخواست صحبت کند. ابتدا قرار بود جلوی دوربین نباشم، اما نهایتاً در ۹۰ درصد فیلم حضور دارم. روند کار اینطور بود که هرکدام مسیر خودمان را میرفتیم. فیلمبرداری چهار سال پیش انجام شد و طبیعتاً بسیاری چیزها تغییر کرده؛ حتی قیمتهایی که در فیلم مطرح میشود مربوط به همان سالهاست.
در ادامه، مصطفی زیبایینژاد، مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران گفت: از سال ۹۵ با آقای چاووش آشنا شدم و فیلم «خاطرات یک خبرنگار جنگ» را با او کار کردیم. خوشحالم که این همکاری در ساخت این مستند ادامه یافت.
محمد امین توکلیزاده، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران هم در سخنانش تأکید کرد: آقای چاووش صاحب سبک است و راه خود را در مستندسازی دنبال میکند. ابتدا درباره محل اولین اکران دودل بودیم. تلویزیون یا اکران خصوصی، نگران بودیم همه لایههای اثر دیده نشود. در نهایت تصمیم گرفتیم اکران خصوصی را آغاز کنیم. دغدغه ما این بود که فیلم هم برای مردم جذاب باشد و هم برای نخبگان. حیف است که دست آقای چاووش خالی بماند؛ او باید همیشه در حال تولید باشد.
در پایان، وحید چاووش، محمد حمیدیمقدم و جمعی از عوامل روی صحنه آمدند و از پوستر فیلم رونمایی کردند. سپس حضار به تماشای مستند نشستند.
مستند« من بلاگر نیستم» پرترهای از زندگی و فعالیتهای یک بلاگر اینستاگرامی است که پیشتر در هفدهمین جشنواره «سینماحقیقت» نیز به نمایش درآمده بود. در مراسم رونمایی این مستند عبدالحسین بدرلو قائم مقام مرکز گسترش، سیدمهدی دزفولی مدیر بازرگانی، تعدادی از مدیران شهرداری، خبرنگاران و نمایندگان رسانهها حضور داشتند.