«خانه ماه» در جشنواره آگروفیلم
فیلم کوتاه «خانه ماه» به کارگردانی حمیدرضا مقصودی به بخش مسابقه جشنواره بینالمللی آگروفیلم در اسلواکی راه یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه «خانه ماه» به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا مقصودی و تهیهکنندگی حمیدرضا مقصودی و انجمن سینمای جوانان ایران در ادامه حضور جهانی خود به بخش رقابتی چهل و یکمین دوره جشنواره آگروفیلم در اسلواکی راه یافت.
جشنواره بینالمللی آگروفیلم Agrofilm ، رویدادی باهدف معرفی جدیدترین دانش علمی، پژوهشی، توسعهای و عملی در زمینه کشاورزی، غذا و جنگلداری، تغذیه جمعیت، مسائل روستایی، حفاظت از منابع طبیعی، اقتصاد زیستی و بهبود کیفیت زندگی به مردم و متخصصان، از طریق سمعی و بصری است. آگروفیلم، در پی طرح «نمونههایی از شیوههای خوب» و ایجاد فضایی برای بحث بین محققان، کارشناسان و مردم است.
چهل و یکمین دوره این جشنواره در تاریخ ۲۹ سپتامبر تا ۴ اکتبر ۲۰۲5 (۷ تا ۱۲ مهر ۱۴۰۴) در اسلواکی برگزار خواهد شد.
در خلاصه داستان «خانه ماه» آمده است: «شیلان، دختربچهای ۱۰ساله که با نقص مادرزادی روی صورتش به دنیا آمده است تلاش میکند تا به پدر و اطرافیان بفهماند که هر موجودی به همان شکلی که هست، میتواند زیبا باشد.»
«خانه ماه» پیشازاین موفق به کسب لوح تقدیر و جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم رشد (دوره ۵۴)، کاندیدای بهترین فیلمنامه اورجینال و صدابرداری از جشنواره منطقهای انجمن سینمای جوانان مهروشید مشهد (دوره ۶۹)، کاندیدای بهترین فیلم از جشنواره «باانرژی» شده و حضور در جشنوارههای بینالمللی فیلم پورتوبلو انگلستان (دوره ۲۹)، رجیو ایتالیا (دوره ۲۳)، کردی برلین (دوره ۱۴)، کردی لندن (دوره ۱۴)، دهوک (دوره ۱۱)، کوتاه یونان (دوره ۶)، کوتاه تهران (دوره ۴۱)، فجر (۴۳)، ایسفا (دوره ۱۴) و فضای باز را تجربه کرده است.
مجید پهلوان، فاطمه روشن بخش، ندا یادگار، حسام مقصودی، یونس مقصودی در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداختهاند و پخش بینالملل اثر بر عهده کمپانی سینهراما به مدیریت نشاط باقری است.
عوامل «خانه ماه» عبارتند از:
نویسنده و کارگردان: حمیدرضا مقصودی، تهیهکننده: حمیدرضا مقصودی و انجمن سینمای جوانان ایران، مشاور فیلمنامه: فرزاد احمدی، برنامهریز و دستیار کارگردان: رامین اکبرپور، مدیر فیلمبرداری: محمدرضا سجادیان، تدوین: پویان شعلهور، حمیدرضا مقصودی، طراح صحنه: حسام حسینی، صدابردار: عرفان رضایی، طراح لباس: لیلا طاهری، منشی صحنه: سروه علی ویسی، طراح گریم: سمیه ارقبایی، صداگذاری: محمدمهدی جواهریزاده، موسیقی: علیرضا حسینی، اصلاح رنگ: محمدرضا سجادیان، جلوههای ویژه بصری: پارسا خسروینژاد، مدیر تولید: مصطفی دشتیزاده، طراح پوستر: نسیم گرجی، تیزر: امید میرزایی، عکاس پشتصحنه: هانیه تدین و مشاور رسانهای: علی کشاورز.