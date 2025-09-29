خبرگزاری کار ایران
طی برگزاری یک مجمع عمومی صورت گرفت:

انتخاب بازرسان انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان

مجمع‌ عمومی عادی انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینما با حضور نماینده وزارت کار برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، مجمع عمومی انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران  کارگردان سینما دیروز یکشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ با حضور اکثریت اعضاء برگزار و بازرسان جدید این صنف برای یک سال آینده انتخاب شدند.

بر اساس رای اعضاء آرش نعیمیان به عنوان بازرس اصلی و لیلا رنگرزان به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

  در حاشیه این مجمع از منصوره وافری برای یک عمر فعالیت در خانه سینما و پیگیری مشکلات  صنوف تقدیر  شد و حاضران به صورت ایستاده چند دقیقه وی را تشویق کردند.

 همچنین اعضاء مجمع انتخاب همایون اسعدیان به عنوان مدیرعامل خانه سبنما را تبریک گفتند و از فعالیت های وی به عنوان یکی از موسسبن اصلی تاسیس این انجمن تقدیر کردند.

