ورود دوباره ایران به بازار گردشگری مالزی

انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با تاکید بر اهمیت روابط ایران و مالزی در حوزه گردشگری اعلام کرد: صنعت گردشگری تنها یک فعالیت اقتصادی نیست؛ بلکه بستری برای همگرایی ملت‌ها، گفت‌وگوی فرهنگی و تقویت همبستگی منطقه‌ای است.

او افزود: این صنعت اگر بر پایه اصول توسعه پایدار شکل بگیرد، می‌تواند علاوه بر رونق اقتصادی، آینده‌ای روشن برای نسل‌های بعد فراهم کند.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی با اعلام این که ایران کشوری است با ظرفیت‌های بی‌بدیل تاریخی، فرهنگی، طبیعی و توانمند در حوزه سلامت، تاکید کرد: این سرمایه‌ها در کنار تجربه‌های ارزشمند کشورهایی همچون مالزی، می‌تواند افق‌های تازه‌ از همکاری‌های مشترک بگشاید.

او افزود: نگاه ما در این مسیر تنها به جذب گردشگر محدود نیست، بلکه ایجاد پیوندهای عمیق انسانی و فرهنگی و نیز گشودن راه‌های تازه برای تعاملات پایدار منطقه‌ای مدنظر است.

به گفته معاون گردگشری، در همکاری‌های آینده میان ایران و مالزی، سه محور اساسی مورد توجه قرار گرفته است.

او اعلام کرد: محور نخست، توسعه گردشگری سلامت و ارائه خدمات پیشرفته پزشکی به گردشگران منطقه‌ای است.

انوشیروان محسنی بندپی گفت: محور دوم، گسترش گردشگری دیجیتال و هوشمند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است.

این مقام مسئول در وزارت میراث فرهنگی، محور سوم همکاری های گردشگری ایران و مالزی را تعمیق گردشگری فرهنگی و مذهبی اعلام کرد که می‌تواند جایگاه دو کشور مسلمان را در جهان اسلام ارتقا دهد.

معاون گردشگری تاکید کرد: این مسیرها زمانی در حوزه گردشگری معنا می‌یابد که در چارچوب شعار امسال سازمان جهانی گردشگری، یعنی «گردشگری و تحول پایدار» حرکت کنیم.

به گفته بندپی، توسعه پایدار در صنعت گردشگری، بدون احترام به محیط زیست، مدیریت مسئولانه منابع طبیعی و توانمندسازی جوامع محلی امکان‌پذیر نیست و باید بپذیریم که گردشگری تنها زمانی ماندگار خواهد شد که با اصول اخلاقی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی پیوند بخورد.

محسنی بندپی گفت: تحقق این اهداف بدون هم‌افزایی همه بازیگران عرصه گردشگری ممکن نخواهد بود.

معاون گردشگری گفت: دولت‌ها وظیفه سیاست‌گذاری و حمایت دارند، اما این بخش خصوصی، کارآفرینان، استارتاپ‌ها و فعالان محلی هستند که موتور واقعی حرکت صنعت گردشگری به شمار می‌آیند. تجربه نیز نشان داده است که همکاری میان سیاست‌گذاران و کارآفرینان می‌تواند موجی از نوآوری و خلاقیت را در گردشگری به وجود آورد.

انوشیروان محسنی بندپی اعلام کرد: ایران و مالزی ظرفیت‌های مکمل فراوانی دارند. مالزی امروز یکی از قطب‌های گردشگری حلال در جنوب شرق آسیاست و ایران نیز با غنای فرهنگی، تمدنی و طبیعی خود می‌تواند همراه ارزشمند در این حوزه باشد.

محسنی بندپی اعلام کرد: ایجاد کارگروه‌های مشترک، تقویت بازاریابی بین‌المللی، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و ایجاد مسیرهای پروازی مستقیم بخشی از اقداماتی است که می‌تواند همکاری‌های گردشگری ایران و مالزی را به مرحله عملیاتی برساند.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی با اعلام این که صنعت گردشگری در جهان کنونی دیگر محدود به مرزهای جغرافیایی نیست و به عرصه‌ای جهانی و متقابل بدل شده است اعلام کرد: ایران و مالزی با تبادل تجربه و ظرفیت می‌توانند نه تنها گردشگران بیشتری جذب کنند، بلکه الگویی از همکاری‌های موفق منطقه‌ای ارائه دهند.

او با اشاره به آغاز همکاری مشترک گردشگری ایران و مالزی تاکید کرد: این همکاری می‌تواند تصویری تازه از ایران به‌ عنوان مقصدی امن، متنوع و جذاب به جهانیان معرفی کند و در عین حال جایگاه مالزی را نیز در منطقه تقویت کند.

معاون گردشگری افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به درک مشترک نیاز داریم. در جهانی که چالش‌های زیست‌محیطی، تغییرات اقلیمی و فشارهای اجتماعی و اقتصادی بر ملت‌ها سایه افکنده است، گردشگری می‌تواند زبان مشترک همکاری و همدلی باشد.

انوشیروان محسنی بندپی سرمایه‌گذاری در گردشگری سبز و هوشمند را موجب رونق اقتصادی و ایجاد آینده‌ روشن‌تر برای نسل آینده اعلام کرد و در پاسخ به سوال ایلنا که آینده گردشگری ایران در شرایط فعلی چه خواهد شد؟ گفت: آینده گردشگری ایران روشن است، مشروط بر آنکه بتوانیم از فرصت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بهره‌برداری کنیم. همکاری با کشورهایی همچون مالزی، نه تنها به شکوفایی اقتصادی منجر می‌شود، بلکه تصویری نو از ایران را در جهان نمایش می دهد.

او افزود: مسیر پیش‌رو، مسئولیت ما را در قبال آینده دوچندان می‌کند و امیدوارم در سال‌های پیش‌رو شاهد گام‌های بلند و ماندگار در اعتلای گردشگری ایران باشیم.

