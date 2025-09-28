حامد عسگری «آه، نصرالله» را روایت میکند

به گزارش ایلنا، مستند کوتاه «آه، نصرالله» با نگاهی شاعرانه و روایتی احساسی، به حال و هوای لبنان پس از شهادت سید حسن نصرالله و مراسم تشییع پیکر او می‌پردازد.

«آه، نصرالله» امشب ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه مستند روی آنتن می‌رود و بازپخش آن نیز ساعت ۰۰:۳۰ بامداد دوشنبه خواهد بود.

این مستند به کارگردانی محمد حسن رضائی و همکاری مشترک مرکز هنری رسانه‌ای نهضت و دفتر مقامت اسلامی نجبا در ایران است.

