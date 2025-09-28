خبرگزاری کار ایران
حامد عسگری «آه، نصرالله» را روایت میکند

حامد عسگری «آه، نصرالله» را روایت میکند
مستند کوتاه «آه، نصرالله» امروز یکشنبه از قاب شبکه مستند سیما به روی آنتن می‌رود.

به گزارش ایلنا، مستند کوتاه «آه، نصرالله» با نگاهی شاعرانه و روایتی احساسی، به حال و هوای لبنان پس از شهادت سید حسن نصرالله و مراسم تشییع پیکر او می‌پردازد.

«آه، نصرالله» امشب ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه مستند روی آنتن می‌رود و بازپخش آن نیز ساعت ۰۰:۳۰ بامداد دوشنبه خواهد بود.

این مستند به کارگردانی محمد حسن رضائی و همکاری مشترک مرکز هنری رسانه‌ای نهضت و دفتر مقامت اسلامی نجبا در ایران است.

