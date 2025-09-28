یادمان شهدای مبارز سیاسی پیش از انقلاب رونمایی شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، همایش«نسل مبارز» بزرگذاشت شهدای زندانی سیاسی مسلمان پیش از انقلاب با حضور محمدباقر اعلمی سرپرست سازمان فرهنگی هنری، فریده اولاد قباد معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و جمعی از خانواده شهدای انقلاب اسلامی، عصر شنبه پنجم مهر در باغ موزه قصر برگزار شد.

حضور خانواده‌های زندانیان سیاسی دوران انقلاب، فصلی درخشان و پر از ایثار در تاریخ این سرزمین است

در این مراسم سرپرست سازمان فرهنگی هنری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهید سیدحسن نصرالله گفت: شما خانواده‌های سرافراز و مقاوم و ایثارگر، ستون‌های اصلی انقلاب اسلامی و سنگربانان حریم دفاع مقدس بوده‌ و هستید. هفته دفاع مقدس، یادآور ایثار، مقاومت و ایستادگی ملتی است که با اتکا به ایمان، وحدت و پشتیبانی خانواده‌ها، در برابر دنیایی از دشمن ایستاند.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی، محصول مبارزات بی‌امان ملتی بود که برای رهایی از ظلم و ستم رژیم ستمگر طاغوت، از همه چیزش گذشت. در این میان، سهم خانواده‌های زندانیان سیاسی دوران انقلاب، فصلی درخشان و پر از ایثار در تاریخ این سرزمین است. شما خانواده‌ها، اعم از همسران، پدران، مادران و فرزندان، نه تنها غم دوری و رنج زندان و شکنجه عزیزان دربندتان را به جان خریدید، بلکه خود نیز به دلیل ارتباط با مبارزان، تحت شدیدترین فشارها و محدودیت‌ها قرار گرفتید. شما بودید که در غیاب عزیزانتان، بار سنگین زندگی را با دستان پرتوان خود به دوش کشیدید. خانه‌هایتان، کانون امید و مقاومت بود و هر رفت و آمد به زندان، هر ملاقات کوتاه و هر پیامی که به بیرون منتقل می‌کردید، خود حماسه‌ای عظیم از پایداری بود.

اعلمی با اشاره به انسجام ملی در جنگ ۱۲روزه گفت: در دوران دفاع مقدس دو و این نبرد تمدنی ۱۲ روزه، جلوه‌ای دیگر از پایداری ملت ایران بود. در شرایطی که دشمن صهیون بدون هیچ رحمی به کودک و زن و مرد، خانه‌ها را ویران و به دژ دانش و دانشمندان ما که علمداران این صحنه بودند را شهید می‌کرد، شما خانواده‌ها بودید که با حفظ آرامش و روحیه خود، امید را در دل رزمندگان زنده نگه می‌داشتید و با دعاهای خالصانه خود، پشتیبان معنوی جبهه‌ها بودید. مردم عزیز نیز با نمایش ویژه وحدت و انسجام با پشتیبانی همه جانبه صحنه‌های مثال زدنی از حضور رقم زدند .

سرپرست سازمان فرهنگی هنری ادامه داد: اگر امروز دشمنان این ملت در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی یا نظامی، با خیال خام فعال کردن به اصطلاح «مکانیزم ماشه» تلاش می‌کنند تا سد دیگری جلوی مقاومت پولادین مردم ایجاد کنند، باید بدانند که ما نیز مکانیزم دیگری را فعال می‌کنیم؛ مکانیزم از جنس اتحاد، انسجام و همبستگی ملی. این مکانیزم، همان نیروی شگفت‌انگیزی است که دنیای امروز هنوز به عمق آن پی نبرده است؛ نیرویی که ریشه در مبارزه با مستکبر دارد که از سال‌ها پیش از انقلاب، برای آزادی و عدالت جنگیدند، در روزهای انقلاب همچون کوه ایستادند و در دفاع مقدس و جنگ‌های سخت، دوشادوش هم، مسیری از عزت و سربلندی را پیمودند. امروز هم این خانواده‌ها، همانند دیروز، کنار هم هستند؛ با قلبی واحد، ایمانی استوار و گامی همدل، آن‌چنان که هر تهدید را به فرصت و هر تهاجم را به بذر پیروزی تبدیل می‌کنند.

فرزندان شهدا تاریخ معاصر انقلاب اسلامی را به خوبی روایت می‌کنند

فریده اولادقباد در همایش تجلیل از خانواده شهدای زندانی سیاسی مسلمان پیش از انقلاب اسلامی، اظهار کرد: زندان‌ها محفل تفکر عزیزانی نظیر شهید مطهری بود که تئوریسین‌ها و نظریه پردازان انقلاب اسلامی بودند.

وی با بیان اینکه مدیون شهدای هستیم، افزود: فرزندان شهدا تاریخ معاصر انقلاب اسلامی را به خوبی روایت می‌کنند. بعد از پیروزی انقلاب دشمنان ما هرگز آسوده نبودند و خواب هایی را برای کشور دیدند که خواب های آشفته بود و هیچ‌گاه تعبیر نشد. کشور را درگیر جنگ ۸ ساله کردند. ما نه در جنگ ۸ ساله و تحمیلی و نه در جنگ ۱۲ روزه که رژیم صهیونیستی به ما تحمیل کرد؛ هیچگاه آغازگر جنگ نبودیم.

معاون تعاون و امور اجتماعی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: مردم ایران آرامش و امنیت را برای هموطنان خود و برای کشورهای همسایه و دنیا خواهان هستند

اولادقباد با تاکید بر اینکه در حال حاضر با جنگ ترکیبی مواجهیم، عنوان کرد: بعد از جنگ هشت ساله تحمیلی علیه ایران، دولت‌های امریکا و بعضا کشورهای اروپایی تحریم های اقتصادی یک جانبه علیه ایران اعمال کردند اما ملت ایران با عزم و اراده راسخ خود و با اتکا بر توان داخل توانستند و می‌توانند از تحریم‌ها عبور کنند.

یادمان شهدای مبارز سیاسی پیش از انقلاب، نمادی از زندان، پرواز و شهادت است

در ادامه مراسم ناصر قاسمی رییس باغ موزه قصر با اشاره به رونمایی از یادمان شهدای مبارز سیاسی پیش از انقلاب گفت: این یادمان با یادی از ۶۶ شهید زندانی سیاسی پیش از انقلاب که برخی در اثر شکنجه ساواک، برخی با حادثه ترور و عده‌ای هم در دفاع مقدس به شهادت رسیده‌اند، طراحی شده است که نمادی از زندان، پرواز و شهادت است.

رییس باغ موزه قصر ادامه داد: هدف از جانمایی این یادمان در باغ موزه قصر، تبیین جایگاه مبارزان سیاسی است تا بازدید‌کنندگان در کنار بازدید بخش‌های دیگر زندان‌های باغ موزه، درباره این شهدا هم بیشتر بدانند.

در این مراسم همسر شهید لبافی نژاد و پسر شهید تندگویان به بیان خاطراتی از این شهدا پرداختند.

در این مراسم از یادمان شهدای زندانی سیاسی مسلمان پیش از انقلاب در باغ موزه قصر رونمایی شد.

همچنین از عزت‌الله مطهری (عزت‌شاهی) زندانی سیاسی پیش از انقلاب و جمعی از خانواده شهدا از جمله شهید کچویی، لبافی‌نژاد، تندگویان، شاه‌‌آبادی، حقانی، اندرزگو، مطهری، نواب صفوی، حاج رضایی تجلیل شد.

اجرای سرود و نمایش از دیگر بخش‌های برنامه بود.

