به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، کنسرت ارکستر ملی ایران در روزهای سوم و چهارم مهرماه با استقبال چشمگیر شهروندان سمنانی در محل برگزاری کنسرت‌های روباز این شهر برگزار شد.

این اجراها که در مجموع میزبان بیش از ده هزار نفر از علاقمندان به موسیقی ملی ایران بودند، بار دیگر نقش این ارکستر را در پیوند میان فرهنگ، هنر و هویت ملی برجسته ساخت.

ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان و با خوانندگی مجتبی عسگری و محمدرضا صفی پس از اجرا در شهرهای ساری و رشت، این‌بار در سمنان روی صحنه رفت و طی دو شب اجرا، ۸ قطعه منتخب از آثار فاخر موسیقی ملی برای علاقه‌مندان اجرا شد.

در این برنامه، قطعات «نغمه‌گر عشق» و «چرا زندگی» با صدای مجتبی عسگری آغازگر کنسرت بودند. در ادامه محمدرضا صفی قطعات «بیشه شیران»، «ایران جوان» و «خوشه‌چین» را اجرا کرد. همچنین قطعه بی‌کلام «چشم به راه» از ساخته‌های امین‌الله رشیدی به‌صورت ارکسترال نواخته شد. نقطه اوج کنسرت اجرای قطعه ماندگار «ای ایران» بود که با همراهی هر دو خواننده و همخوانی گسترده تماشاگران به پایان رسید.

این کنسرت با هدف تقویت هویت ملی و روایت هنر پایداری برگزار شد و بار دیگر نقش موسیقی ملی را به‌ عنوان زبان مشترک فرهنگ و همبستگی ایرانیان یادآور ساخت.

در این اجراها، جمعی از مسئولان فرهنگی از جمله ابوالفضل صادقی‌نژاد دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان وزارت فرهنگ و ارشاد، رسول موسوی‌نژادیان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان، امیر عباس ستایشگر معاون آفرینش‌های هنری بنیاد رودکی به همراه شماری از فعالان فرهنگی استان حضور داشتند.

