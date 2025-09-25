آرزوی سازندگان فیلم کوتاه اکران در سالن سینما است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی گروه سینمایی هنرو تجربه، در ابتدای این مراسم

فرزاد رنجبر نظری نویسنده و کارگردان فیلم روز خداحافظی و سید محمدحسین حسینی کارگردان فیلم «آپاترید» به نمایندگی از سازندگان بسته فیلم کوتاه دادخواست به روی سن آمدند.

فرزاد رنجبر طی سخنانی با تشکر از حضور مخاطبان گفت: از همه عوامل فیلمم و اعضای خانواده‌ام که کمک کردند تا این فیلم ساخته شود و از هنرو تجربه که شرایط اکران این فیلم را فراهم کرد تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: این فیلم از جمله آثاری است که اشک مخاطب را در می‌آورد من خودم این فیلم را خیلی دوست داشتم امیدوارم که شما هم دوست داشته باشید



سید محمدحسین حسینی کارگردان فیلم «آپاترید» نیز گفت: خوشحالم که فیلم من در این بسته قرار دارد و امروز در گروه سینمایی هنرو تجربه اکران می‌شود و این اتفاق را برای خودم موفقیت بزرگی می‌دانم

وی ادامه داد: آرزوی من و بسیاری از سازندگان فیلم کوتاه این است که اثرشان در سالن سینما اکران شود.

وی با اشاره به موضوع فیلمش که به مسئله مهاجران غیرقانونی می‌پردازد گفت: بعد از جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان اتفاقاتی در کشور افتاد که باعث شد قضاوت‌های متفاوتی درباره این فیلم صورت بگیرد؛ اما امیدوارم که مخاطبان فیلم رو بی‌طرف و بدون قضاوت تماشا کنند و آن را دوست داشته باشند.



بسته فیلم کوتاه «دادخواست» شامل چهار اثر «مرتد»، «آپاترید»، «تانکر» و روز خداحافظی چهار اثر متفاوت در ژانرهای اجتماعی گوناگون است که به کارگردانی امیر ابیلی، داود مرادیان، امیر پذیرفته، فرزاد رنجبر، سید محمدحسین حسینی، از روز چهارشنبه 2 مهرماه در سینماهای منتخب گروه سینمایی هنرو تجربه اکران می‌شود.

انتهای پیام/