ارکستر ملی ایران به سمنان میرود
ارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان در سومین اجرای خارج از تهران به سمنان خواهد رفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان در سومین اجرای خارج از تهران خود به سمنان سفر میکند.
این کنسرت با خوانندگی مجتبی عسگری روزهای پنجشنبه و جمعه، سوم و چهارم مهرماه از ساعت ۱۹ در شهر سمنان برگزار خواهد شد.
در این اجرا قطعاتی چون نغمهگر عشق، چرا زندگی، بیشه شیران، ایران جوان، سروهای سربلند وای ایران برای مخاطبان اجرا میشود.
پیش از این، ارکستر موسیقی ملی ایران اجراهایی را در شهرهای ساری و رشت تجربه کرده است.