خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ارکستر ملی ایران به سمنان می‌رود

ارکستر ملی ایران به سمنان می‌رود
کد خبر : 1690986
لینک کوتاه کپی شد.

ارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان در سومین اجرای خارج از تهران به سمنان خواهد رفت.

به گزارش  ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی،  ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان در سومین اجرای خارج از تهران خود به سمنان سفر می‌کند. 
این کنسرت با خوانندگی مجتبی عسگری روزهای پنجشنبه و جمعه، سوم و چهارم مهرماه از ساعت ۱۹ در شهر سمنان برگزار خواهد شد. 
 
در این اجرا قطعاتی چون نغمه‌گر عشق، چرا زندگی، بیشه شیران، ایران جوان، سروهای سربلند و‌ای ایران برای مخاطبان اجرا می‌شود.
 
پیش از این، ارکستر موسیقی ملی ایران اجراهایی را در شهرهای ساری و رشت تجربه کرده است.
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی