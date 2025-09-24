خبرگزاری کار ایران
اعلام سینماهای میزبان جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان
سینماهای میزبان سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان معرفی و جزئیات برنامه‌های هر یک از آن‌ها نیز اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، مجموعه‌های «سیتی‌سنتر»، «ساحل»، «رویاشهر» و «چهارباغ» به‌عنوان سینماهای میزبان سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در شهر اصفهان معرفی شدند.

در روزهای برگزاری این جشنواره، پردیس‌های سینمایی «سیتی‌سنتر» و «رویاشهر» به اکران فیلم‌های بلند بخش ملی می‌پردازند.

پردیس سینمایی «ساحل» و «چهارباغ» نیز به عنوان خانه جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان، میزبان داوران کودک و نوجوان خواهند بود.

همچنین طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، نشست‌های رسانه‌ای فیلم‌های بخش مسابقه فیلم‌های بلند بخش ملی در سینماهای ساحل و چهارباغ برگزار می‌شود.

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار می‌شود.

