خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تهمینه میلانی رئیس هیأت داوران بخش فیلم جشنواره «مهر» شد

تهمینه میلانی رئیس هیأت داوران بخش فیلم جشنواره «مهر» شد
کد خبر : 1690756
لینک کوتاه کپی شد.

تورج اصلانی دبیر بخش فیلم دومین جشنواره «مهر»، تهمینه میلانی را به عنوان رئیس هیأت داوران این دوره معرفی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای جشنواره «مهر»، دیگر اعضای هیأت داوران این بخش عبارتند از: گیورگی اواشویلی (گرجستان)، صدیق برمک (افغانستان)، سامان سالور (ایران) و زهرا غندور (عراق).

جشنواره «مهر» در چهار بخش موسیقی، تئاتر، عکس و فیلم به همت خانه فرهنگ و هنر «مهر و ماه»، کمپانی «مادمووی» و «تصویر سال» از چهارم تا دوازدهم مهر ماه به دبیری هیلا صدیقی، شاعر ایرانی در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی