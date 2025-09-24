تهمینه میلانی رئیس هیأت داوران بخش فیلم جشنواره «مهر» شد
تورج اصلانی دبیر بخش فیلم دومین جشنواره «مهر»، تهمینه میلانی را به عنوان رئیس هیأت داوران این دوره معرفی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای جشنواره «مهر»، دیگر اعضای هیأت داوران این بخش عبارتند از: گیورگی اواشویلی (گرجستان)، صدیق برمک (افغانستان)، سامان سالور (ایران) و زهرا غندور (عراق).
جشنواره «مهر» در چهار بخش موسیقی، تئاتر، عکس و فیلم به همت خانه فرهنگ و هنر «مهر و ماه»، کمپانی «مادمووی» و «تصویر سال» از چهارم تا دوازدهم مهر ماه به دبیری هیلا صدیقی، شاعر ایرانی در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار میشود.