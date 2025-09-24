تهمینه میلانی رئیس هیأت داوران بخش فیلم جشنواره «مهر» شد

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای جشنواره «مهر»، دیگر اعضای هیأت داوران این بخش عبارتند از: گیورگی اواشویلی (گرجستان)، صدیق برمک (افغانستان)، سامان سالور (ایران) و زهرا غندور (عراق).

جشنواره «مهر» در چهار بخش موسیقی، تئاتر، عکس و فیلم به همت خانه فرهنگ و هنر «مهر و ماه»، کمپانی «مادمووی» و «تصویر سال» از چهارم تا دوازدهم مهر ماه به دبیری هیلا صدیقی، شاعر ایرانی در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار می‌شود.

