به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه های نوین معاونت سیما، بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون مسیر پیشرفت علمی ایران و دال محوری «ایران مهد دین و دانش» و بازنمایی شور و نشاط محیط های آموزشی؛ شبکه های سیما از این فرصت برای ایجاد فضایی شاد و مفرح در جامعه استفاده می کنند.

شبکه های سیما بخشی از جدول پخش خود را به برنامه های زنده (MC) برای پوشش اتفاقات و برنامه های بازگشایی مدارس، مراکز آموزشی دانشگاهی و حوزوی کشور اختصاص خواهند داد. برنامه ریزی های مختلفی در شبکه های سیما برای بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی صورت گرفته و پویش هایی مختلفی در نظر گرفته شده است.

در ادامه این گزارش به معرفی برنامه های منتخب شبکه های تلویزیونی پرداخته شده است.

**** شبکه یک سیما

مجموعه مستند «زنگ امید» به تهیه کنندگی امید نعیمی خرد همزمان با «رویداد نوروز دانش» از شبکه یک سیما روی آنتن می رود.

این مجموعه مستند که پنج قسمت از فصل اول آن پخش خواهد شد؛ روایتی است از پیشرفت ها و دستاوردها و فعالیت های جذاب و پرچالش دانش آموزان نخبه علمی کشور که در عرصه های مختلف به تصویر کشیده شده است.

«زنگ امید» داستان هایی پر از انگیزه و امیدآفرین است که با هدف الگوسازی از موفقیت های دانش آموزان نخبه برای دانش آموزان و خانواده هاست.

این دانش آموزان در زمینه هایی چون هوش مصنوعی، برنامه نویسی، زیست و شیمی، الکترونیک و فعالیت های فرهنگی و قرآنی با سختی ها و تلاش های مستمر در مسیر پیشرفت و شکوفایی گام برداشته اند.

این روایت ها از شهرهایی چون تهران، آران بیدگل و استان همدان در گروه دانش و اقتصاد تهیه شده است.

مجموعه مستند «زنگ امید» به کارگردانی میثم ملکی پور، ایمان ایزی، امیرمحمد مروی و رضوانه فتحی از شنبه ۲۹ شهریور ماه تا چهارشنبه هر شب ساعت ۱۸:۳۰ پخش و ساعت ۲۴ بازپخش خواهد شد.

«سیمای مدرسه» به مناسبت بازگشایی مدارس و آغاز ماه مهر؛ ماه مدرسه با حضور معلمان نمونه و دانش آموزان نخبه از ۲۷ شهریور روی آنتن می‌رود.

«سیمای مدرسه» با فضای جشن گونه به صورت ویژه به موضوع آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس می‌پردازد. در این برنامه سوژه‌هایی چون: معلم، مدرسه دانش آموز و اولیا بررسی می‌شود.

همچنین پلاتو، خاطره، صبحگاه، مدارس، دعوت از سوژه‌های مرتبط با مدرسه، سرودها و ملودی‌های جذاب در کنار حضور چهره‌های نخبه دانش آموزی، والدین و معلمان نمونه از جمله آیتم های این برنامه هستند.

این ویژه برنامه به تهیه کنندگی مصطفی مژدهی‌فر پنجشنبه و جمعه ساعت ۲۰ و هفته آینده از ۲۹ شهریور تا روز سه شنبه یکم مهرماه هرروز ساعت ۱۶:۱۵ مهمان خانواده های ایرانی از قاب شبکه یک سیماست.

برنامه «سایه سار» که با هدف کاشت یک میلیارد درخت طی چهار سال در سراسر کشورمان ایران تولید می شود، این بار همزمان با شروع فصل درختکاری ابتدای پاییز و بازگشایی مدارس پویش «مهر سبز» را در سراسر کشور راه اندازی کرده است.

قرار است همزمان با آغاز سال تحصیلی در تعدادی از مدارس در تمامی استانهای ایران درخت کاشته شود و این رویداد از طریق برنامه سایه سار روی آنتن شبکه یک سیما می رود.

**** شبکه دو سیما

در این ایام، ویژه‌برنامه «بازگشایی مدارس» هر روز حوالی ساعت ۱۴:۵۰ روانه آنتن می‌شود و با روایت‌هایی صمیمی از کلاس‌ها، معلمان و دانش‌آموزان، حال‌وهوای پرنشاط اولین روزهای مدرسه را به خانه‌های مخاطبان می‌آورد.

همچنین برنامه «جشنواره مدرسه» هر روز ساعت ۱۷:۵۰ مروری جامع بر دستاوردهای دانش‌آموزان در قالب آثار هنری دارد. این جشنواره با شعار «هر دانش‌آموز، یک دغدغه؛ یک اثر» فرصتی است برای شنیده‌شدن ایده‌ها، دغدغه‌ها و خلاقیت‌های نوجوانان، و در آیین پایانی، از برترین‌ها در بخش‌های مختلف تقدیر خواهد شد.

علاوه بر این، برنامه‌های «صبحانه ایرانی» و «عصر خانواده» نیز به صورت زنده با حال‌وهوای مهرماه همراه می‌شوند و از دریچه گفت‌وگوهای صمیمی و بخش‌های ویژه، شور بازگشایی مدارس را به تصویر می‌کشند.

**** شبکه سه سیما

برنامه «سلام صبح بخیر» با دعوت از کارشناسان و میهمانانی از حوزه های مختلف به بررسی و انعکاس آغاز مدارس و مراکز علمی در سال جدید و همچنین گفتگو با معلمین و مسئولان نظام آموزشی خواهد پرداخت.

برنامه «سه به بعد» نیز به صورت انعطافی به دانش آموزان، دانشجویان و یا معلم های نخبه اشاره خواهد داشت.

پوشش میدانی از نمایشگاه های تولید نوشت افزار و ابتکارات آموزشی، پخش مستندهایی با موضوع معرفی معلم ها و دانش آموزان ایثارگر در مناطق محروم، پخش کلیپ و میان برنامه در خصوص معرفی شهدای هسته ای جوان و دانشجو در جنگ 12 روزه، پخش موسیقی تصویر و نماهنگ های چند زبانه با محوریت علم آموزی و نشاط علمی از دیگر برنامه هایی است که در جدول پخش شبکه سه برای این ایام در نظر گرفته شده است.

**** شبکه چهار سیما

برنامه گفتگو محور «نصر الله» به صورت زنده ساعت 22 به بررسی عملکرد آموزش عالی می پردازد.

برنامه های «فوتون» پوشش بازگشایی مدارس و «چرخ» به صورت زنده با بررسی جایگاه علمی دانشگاه های ایران در جدول پخش شبکه چهار جانمایی شده اند.

ویژه‌برنامه «پایان‌نامه» به مناسبت آغاز سال تحصیلی روز اول مهر به صورت زنده از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد.

این برنامه از دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی پخش می‌شود؛ مکانی که در طول جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، شاهد شهادت چندین دانشمند و استاد دانشگاه بود. انتخاب این محل نمادین، پیام «تولد دوباره علم» و مقاومت علمی را به همراه دارد.

این ویژه‌برنامه سه شنبه اول مهر در دو قسمت از ساعت ۹ تا ۱۱ و ۱۳ تا ۱۵ به صورت زنده از شبکه چهار پخش می‌شود.

**** شبکه نسیم

برنامه «هزار و یک» با اجرای محسن کیایی و حضور جناب خان با موضوع معلم و با حضور مهمانان متنوع، ساعت 22:30 از شبکه نسیم پخش می شود.

برنامه های «نسیم آوا»، «خوش نمک»، «دیکته شب» و «چهل تیکه» نیز با حال و هوای ماه مهر روی آنتن شبکه نسیم می روند.

همچنین برنامه «نوروز دانش» هر روز به صورت زنده از شبکه نسیم پخش می شود.

**** شبکه آموزش سیما

برنامه «فیلم‌آموز» با هدف ایجاد انگیزه، امیدآفرینی و تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی در کنار آموزش، از 29 شهریور هر روز ساعت ۱7:2۰ از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود. این برنامه با رویکردی خلاقانه، موضوعاتی همچون تقویت اعتماد به نفس، مهارت‌های زندگی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، ارتقای سلامت روان و امید به آینده را به زبان ساده و در قالب داستان‌ها و تصاویر الهام‌بخش فیلم‌های برتر تاریخ سینمای ایران و جهان ارائه می‌کند.

این برنامه جمعه ها ساعت 15:45 از شبکه آموزش سیما پخش می شود.

همچنین، برنامه‌های «هیچ وقت دیر نیست»، «نوروز دانش»، «همشاگردی سلام» و «پرسشگر» به صورت ویژه در ایام بازگشایی مدارس روی آنتن می‌روند.

ویژه‌برنامه «نوروز دانش» به مناسبت بازگشایی مدارس، از صبح به صورت MC با حضور مهمانان و کارشناسان حوزه آموزش‌وپرورش در بخش‌های مختلف، به طور زنده از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.

علاوه بر این، برنامه‌های مختلفی در جدول پخش شبکه آموزش در نظر گرفته شده است که از جمله می‌توان به «مهرواره» از 29 شهریور تا 4 مهر ماه ساعت 14:45، «میشخاصی ها» جمعه 4 مهر ساعت 14:30، «سرباز خاکی» جمعه 4 مهر ماه ساعت 14، «لبخند بزن رزمنده» جمعه 4 مهر ماه ساعت 17:30، «مستند برای پروانه» دوشنبه 31 شهریور ساعت 9:30 و «موشن ربابه کمالی» شهیده اهل ایلام اشاره کرد.

شبکه آموزش سیما امیدوار است پخش این ویژه‌برنامه‌ها در ایام بازگشایی مدارس و هفته دفاع مقدس، ضمن انتقال مفاهیم ارزشمند آموزشی و فرهنگی، یادآور ایثار، همدلی و امید به آینده‌ای روشن برای نسل امروز باشد.

**** شبکه سلامت

برنامه «کشیک سلامت» به بررسی چالش‌های سلامت مدارس، معلمان و دانش آموزان و نیز آموزش ضمن خدمت برای معلمان می پردازد.

برنامه «حال خوب» با حضور کارشناسانی درباره نحوه ارتباط والدین و بچه‌ها با شروع فصل مدارس و نیز سلامت روان دانش آموزان به گفتگو می پردازد.

برنامه «ضربان»، «مادر کودک» و «مثبت سلامت» موضوعات سلامت جسم و روان دانش آموزان را بررسی می کنند.

برای بازگشایی مدارس نیز ویژه برنامه ای در روز ۳۱ شهریورماه از ساعت ۱۷ تا ۲۰ از گروه اجتماعی روی آنتن خواهد رفت.

**** شبکه تهران سیما

برنامه «سلام تهران» از چند روز پیش از آغاز سال تحصیلی تا هفته اول مهر، با دعوت از معلمان نمونه، حضور دانش‌آموزان نخبه و گروه‌های سرود مدارس منتخب، همراه با گزارش‌هایی از مدارس استان، فضای مناسبی برای همراهی خانواده‌ها و معلمان فراهم می‌کند.

«تا نیایش» نیز با موضوع تربیت فرزندان و حمایت اولیاء و مربیان پخش خواهد شد.

برنامه «به خانه بر می‌گردیم» با دعوت از پلیس راهور برای بررسی موضوع ترافیک مدارس، حضور متخصص تغذیه درباره تغذیه سالم کودکان، و آموزش‌های هنری و آشپزی ویژه کودکان، به موضوعات سلامت و آماده‌سازی دانش‌آموزان می‌پردازد.

«بچه‌ها بیایید تماشا» با ۴ قسمت ۱۵ دقیقه‌ای، پلاتو، انیمیشن، ترانه‌های کودکانه و وله‌های شاد مرتبط با بازگشایی مدارس را برای کودکان پخش خواهد کرد.

در برنامه «تهران 20» گفتگوهای تلفنی و حضوری با محور انعکاس تمهیدات نهادهای مختلف برای شروع سال تحصیلی، از جمله ناوگان حمل و نقل، تاکسیرانی، پلیس راهور، سرویس مدارس و وزارت بهداشت، به همراه بررسی چالش‌ها و مطالبات خانواده‌ها و دانش‌آموزان ارائه می‌شود.

برنامه «در شهر» «در استان» نیز گزارش‌های مردمی و پوشش مراسم بازگشایی مدارس با تأکید بر تمهیدات نهادهای مختلف و مراسم جشن شکوفه‌ها و جوانه‌ها را پخش خواهد کرد.

**** شبکه نمایش

شبکه نمایش سیما همزمان با شروع ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید، فیلم‌هایی با محوریت مدرسه و دانشگاه پخش می‌کند.

فیلم‌های سینمایی «آقای لازار»، «معلم دهکده»، «پچ آدامز»، «مردی که بی نهایت را می شناخت»، «مدرسه هندی»، «ویل هانتینگ نابغه» و «اعجوبه» از شنبه 29 شهریور تا جمعه 4 مهر ساعت 17 روی آنتن می‌رود.

**** شبکه افق

برنامه «ایران من» در این هفته به صورت زنده از ساعت 10:00 با دعوت از مدرسان دانشگاه به روایت موفقیت های علمی در حل مسائل و نقش برجسته معلمان در پیشرفت کشور می پردازد. همچنین این برنامه با معرفی شهدای هسته ای جوان و فعالان علمی برتر سعی بر الگو سازی برای دانش آموزان دارد. خانواده شهدای دانش آموز و در جنگ 12 روزه و گفت و گو با ایشان نیز از دیگر بخش های برنامه است.

برنامه «ساعت 19» به صورت زنده ساعت 19:00 به انعکاس اقدامات خیرین، گروه های جهادی در بازگشایی مدارس و تامین تجهیزات آموزشی برای اقشار کم در آمد جامعه و فعالیت سازمان های مردم نهاد در نوسازی مدارس و بهبود شرایط آموزشی در مناطق و محروم می پردازد.

**** شبکه کودک

شبکه کودک برای این هفته برنامه «آقا معلم و بچه ها» را ساعت 15:30 در جدول پخش خود قرار داده است. همچنین برای بازگشایی مدارس برنامه «سلام به آینده» به صورت زنده از شبکه کودک پخش می شود.

**** شبکه امید

برنامه «حاضر» به مناسبت بازگشایی مدارس یکی از برنامه های شبکه امید است که به صورت جنگ شبانه از ۲۹ شهریور به مدت ۶ روز از ساعت ۲۰ با حضور معلمان و دانش آموزان روی آنتن خواهد رفت. همچنین «بچه های کلاس هشتم»، «آقای امیدوار» «پی 22»، «شهردار مدرسه»، «سکسکه» و «مدرسه ژوراسیک» عنوان فیلم هایی هستند که همزمان با روزهای آغازین سال تحصیلی از شبکه امید پخش خواهند شد.

برنامه «ایران دیجیتال» عنوان مجموعه برنامه ای از شبکه امید سیماست که از شنبه تا سه شنبه هر هفته در 17:30 با محوریت گفتگو با نوجوانان و دانش اموزان نخبه عرصه فناوری و هوش مصنوعی روی آنتن می رود.

«ایران سرود» یکی دیگر از برنامه های تدارک دیده شبکه امید برای هفته دفاع مقدس است که با آیتمی تحت عنوان «هم رفیق» به بازگویی خاطرات رزمندگان دفاع مقدس بر سر مزار همرزمان شهیدشان خواهد پرداخت.

گفتنی است «مهر واره» نیز از دیگر برنامه های شبکه امید سیما برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس است که حضور جمعی از نوجوانان در گلزار شهدای اصفهان را به تصویر می کشد.

**** شبکه مستند

مستند جدید شبکه با نام «پشتیبان» که روایتگر ارتباط مربیان و معلمان پرورشی با دانش‌آموزان از سال‌های گذشته تاکنون است، سه‌شنبه ۱ مهر ماه ساعت ۲۱ پخش می شود.

همچنین، مجموعه میان برنامه «دوربین مستند» که با هدف به تصویر کشیدن مسائل اجتماعی، فرهنگی و هنری ایران تولید شده، در فواصل کنداکتور پخش می‌شود و به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید به حال و هوای مدارس و شهرها می‌پردازد.

«سیمرغ» مستند جدید دیگری است که در جدول پخش شبکه جانمایی شده است و در فواصل برنامه ها پخش می شود. این مستند روایت روزهای مدرسه در میان آرشیوهای جذاب و تصاویر قدیمی کمتر دیده شده است.

مستند «مهمان» که زندگی و تلاش‌های خانم الهام مرادی، آموزگار حق‌التدریسی در استان خراسان رضوی را به تصویر می‌کشد، شنبه ۲۹ شهریور، ساعت ۱۸:۳۰ پخش می شود.

مستند «تاکسی مدرسه» روایتگر فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی آقای داماد، راننده سرویس مدرسه است. این مستند یکشنبه ۳۰ شهریور، ساعت ۱۸:۳۰ روی آنتن می رود.

مستند «یک قایق روی دریا» که داستان معلم جوان روستای چشمه قاسم در شهرستان کوهرنگ را روایت می‌کند، دوشنبه ۳۱ شهریور، ساعت ۱۸:۳۰ پخش می شود.

«اول مهر» مستندی دلپذیر درباره مدرسه رفتن پیرمردان روستایی است. این مستند سه‌شنبه ۱ مهر، ساعت ۱۸:۳۰ روی آنتن می رود.

مستند «باغبان» که زندگی استاد عبدالحسین مشهور، معلم و باغبانی که عمر خود را صرف تعلیم و تربیت روایت کرده است، چهارشنبه ۲ مهر، ساعت ۱۸:۳۰ پخش می شود.

مستند «پریزاد» به معرفی معصومه السادات حسینی، مشاور تحصیلی ساکن نیشابور می‌پردازد که به کودکان روستایی خدمت می‌کند. این مستند پنجشنبه ۳ مهر، ساعت ۱۸:۳۰ روی آنتن می رود.

علاوه بر این مستندها، شبکه مستند برنامه‌های کوتاه، کلیپ، سرود و برش مستندهای متنوع را در فواصل مختلف پخش خواهد کرد تا فضایی متنوع و جذاب برای مخاطبان فراهم آورد.

**** شبکه ورزش

پخش کلیپ و میان برنامه در خصوص معرفی شهدای هسته ای جوان و دانشجو در جنگ 12 روزه و پخش موسیقی تصویر و نماهنگ های چند زبانه با محوریت علم آموزی و نشاط علمی از تدارکات شبکه ورزش برای این ایام است.

