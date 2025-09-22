خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اکران و نقدِ «آبادان یازده ۶۰» در سینما اندیشه

اکران و نقدِ «آبادان یازده ۶۰» در سینما اندیشه
کد خبر : 1689584
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با هفته دفاع مقدس، فیلم سینمایی «آبادان یازده ۶۰» به کارگردانی مهرداد خوشبخت، در فرهنگسرای اندیشه اکران و نقد بررسی می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، آبادان یازده ۶۰ به نویسندگی مهرداد خوشبخت و حسین تراب‌نژاد و تهیه‌کنندگی حسن کلامی محصول سال ۱۳۹۸ است و روایت مجاهدت گروهی از کارکنان رادیو نفت آبادان برای حفظ رادیو و مخابره اخبار به منظور مقاومت مردم در برابر نیروهای عراقی است.

فیلم آبادان یازده ۶۰ درباره مردم این شهر است که چگونه با دست‌های خالی و سختی زیاد از خاک وطن دفاع کرده‌اند و شهر آبادان که در آستانه سقوط است را نجات می‌دهند.

در میز نقد این نشست که با حضور کارگردان فیلم همراه است، محمد هاشمی، منتقد و مدرس سینما و محسن سلیمانی فاخر، کارشناس و منتقد سینما حضور خواهند داشت.

سه‌شنبه، ، ۱ مهرماه ۱۴۰۴ زمان این نشست و خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان شهید منفرد نیاکی، آمفی‌تئاتر فرهنگسرای اندیشه، مکان برگزاری است. حضور برای تمام علاقه‌مندان به سینما، آزاد و رایگان است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی