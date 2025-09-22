اکران و نقدِ «آبادان یازده ۶۰» در سینما اندیشه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، آبادان یازده ۶۰ به نویسندگی مهرداد خوشبخت و حسین تراب‌نژاد و تهیه‌کنندگی حسن کلامی محصول سال ۱۳۹۸ است و روایت مجاهدت گروهی از کارکنان رادیو نفت آبادان برای حفظ رادیو و مخابره اخبار به منظور مقاومت مردم در برابر نیروهای عراقی است.

فیلم آبادان یازده ۶۰ درباره مردم این شهر است که چگونه با دست‌های خالی و سختی زیاد از خاک وطن دفاع کرده‌اند و شهر آبادان که در آستانه سقوط است را نجات می‌دهند.

در میز نقد این نشست که با حضور کارگردان فیلم همراه است، محمد هاشمی، منتقد و مدرس سینما و محسن سلیمانی فاخر، کارشناس و منتقد سینما حضور خواهند داشت.

سه‌شنبه، ، ۱ مهرماه ۱۴۰۴ زمان این نشست و خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان شهید منفرد نیاکی، آمفی‌تئاتر فرهنگسرای اندیشه، مکان برگزاری است. حضور برای تمام علاقه‌مندان به سینما، آزاد و رایگان است.

