راهبردهای توسعه گردشگری میراث در کومسک مطرح شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، مسلم شجاعی مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی گفت: بیست و پنجمین نشست کارگروه گردشگری کومسک‌ در شهر آنکارای ترکیه با موضوع بهبود کیفیت پایداری میراث گردشگری با حضور نمایندگان کشورهای عضو از جمله عراق، قطر ، لبنان، لیبی، بورکینافاسو، آذربایجان، موزامبیک، مالزی، مصر، آلبانی، آذربایجان، عمان، اوگاندا و سریلانکا برگزار شد.

او افزود: نماینده اعزامی از دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت، بیتا صادق‌زاده، در این نشست حضور یافت و ضمن معرفی ظرفیت‌های گردشگری گسترده کشورمان، طی گزارشی رویکردهای حوزه گردشگری میراث را در سطح بین‌الملل مطرح کرد.

شجاعی ادامه داد: در این گزارش تاکید شد که ایران با برخورداری از میراثی غنی، متنوع و ریشه‌دار در حوزه گردشگری فرهنگی طی سال‌های اخیر جایگاه خود را به‌عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری در منطقه تثبیت کرده است.

او تصریح کرد: رشد علاقه‌مندی به تجربه‌های میراث‌محور و فرهنگی، نشان‌دهنده ظرفیت‌های گسترده کشور در جذب گردشگران بین‌المللی است. در چنین بستری، بازنگری در سیاست‌های گردشگری و تمرکز بر اصول پایداری، ضرورتی راهبردی محسوب می‌شود. به‌ویژه در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که از پیوندهای فرهنگی، تاریخی و تمدنی مشترک برخوردارند و می‌توانند با هم‌افزایی، مسیر توسعه پایدار گردشگری میراثی را هموار سازند.

به گفته مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی، پیشنهادات راهبردی برای حفاظت و بهره‌برداری مسئولانه از میراث که در نشست کومسک مطرح شد، شامل در نظر گرفتن چارچوب حقوقی برای باز استفاده مسئولانه، تدوین مقررات شفاف برای مشارکت بخش خصوصی در مرمت و بهره‌برداری از بناهای تاریخی و میراثی، توسعه زیرساخت گردشگری در مناطق روستایی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری با حفظ معماری بومی و هویت فرهنگی، ترویج رویدادهای میراث ناملموس، تشویق به ثبت جشن‌ها و آیین‌های محلی در تقویم ملی گردشگری برای افزایش دیده‌شدن و حفاظت بلندمدت، همکاری منطقه‌ای میان کشورهای عضو OIC، ایجاد شبکه میراثی مرتبط با یونسکو برای تبادل تجربیات و اجرای ابتکارات مشترک، آموزش و توانمندسازی جوامع محلی، ارائه آموزش‌ها و ابزارهای لازم برای مدیریت و بهره‌برداری مؤثر از گردشگری میراثی توسط جوامع محلی، استفاده از فناوری‌های دیجیتال، به‌کارگیری واقعیت مجازی، نقشه‌های تعاملی و پلتفرم‌های آنلاین برای معرفی میراث‌فرهنگی در سطح جهانی و در نهایت تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم فعالیت‌های اقتصادی بر بهبود و توسعه گردشگری است.

انتهای پیام/