راهبردهای توسعه گردشگری میراث در کومسک مطرح شد
مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: در پی برگزاری نشست کارگروه گردشگری کومسک در شهر آنکارای ترکیه با موضوع بهبود کیفیت پایداری میراث گردشگری در کشورهای عضو OIC راهبردهای توسعه گردشگری میراث در کومسک از طریق جمهوری اسلامی ایران مطرح و مشارکت بینالمللی در سطح شایستهای محقق شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، مسلم شجاعی مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی گفت: بیست و پنجمین نشست کارگروه گردشگری کومسک در شهر آنکارای ترکیه با موضوع بهبود کیفیت پایداری میراث گردشگری با حضور نمایندگان کشورهای عضو از جمله عراق، قطر ، لبنان، لیبی، بورکینافاسو، آذربایجان، موزامبیک، مالزی، مصر، آلبانی، آذربایجان، عمان، اوگاندا و سریلانکا برگزار شد.
او افزود: نماینده اعزامی از دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت، بیتا صادقزاده، در این نشست حضور یافت و ضمن معرفی ظرفیتهای گردشگری گسترده کشورمان، طی گزارشی رویکردهای حوزه گردشگری میراث را در سطح بینالملل مطرح کرد.
شجاعی ادامه داد: در این گزارش تاکید شد که ایران با برخورداری از میراثی غنی، متنوع و ریشهدار در حوزه گردشگری فرهنگی طی سالهای اخیر جایگاه خود را بهعنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری در منطقه تثبیت کرده است.
او تصریح کرد: رشد علاقهمندی به تجربههای میراثمحور و فرهنگی، نشاندهنده ظرفیتهای گسترده کشور در جذب گردشگران بینالمللی است. در چنین بستری، بازنگری در سیاستهای گردشگری و تمرکز بر اصول پایداری، ضرورتی راهبردی محسوب میشود. بهویژه در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که از پیوندهای فرهنگی، تاریخی و تمدنی مشترک برخوردارند و میتوانند با همافزایی، مسیر توسعه پایدار گردشگری میراثی را هموار سازند.
به گفته مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی، پیشنهادات راهبردی برای حفاظت و بهرهبرداری مسئولانه از میراث که در نشست کومسک مطرح شد، شامل در نظر گرفتن چارچوب حقوقی برای باز استفاده مسئولانه، تدوین مقررات شفاف برای مشارکت بخش خصوصی در مرمت و بهرهبرداری از بناهای تاریخی و میراثی، توسعه زیرساخت گردشگری در مناطق روستایی، سرمایهگذاری در زیرساختهای گردشگری با حفظ معماری بومی و هویت فرهنگی، ترویج رویدادهای میراث ناملموس، تشویق به ثبت جشنها و آیینهای محلی در تقویم ملی گردشگری برای افزایش دیدهشدن و حفاظت بلندمدت، همکاری منطقهای میان کشورهای عضو OIC، ایجاد شبکه میراثی مرتبط با یونسکو برای تبادل تجربیات و اجرای ابتکارات مشترک، آموزش و توانمندسازی جوامع محلی، ارائه آموزشها و ابزارهای لازم برای مدیریت و بهرهبرداری مؤثر از گردشگری میراثی توسط جوامع محلی، استفاده از فناوریهای دیجیتال، بهکارگیری واقعیت مجازی، نقشههای تعاملی و پلتفرمهای آنلاین برای معرفی میراثفرهنگی در سطح جهانی و در نهایت تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم فعالیتهای اقتصادی بر بهبود و توسعه گردشگری است.