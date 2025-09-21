مردم غزه قربانی نژادپرستی و وحشیگری صهیونیستها؛
فرزندان صهیونیست نسلکشی را در مدارس میآموزند
صهیونیستها که همیشه سعی داشتند از خود وجههای متمدن و حتی مظلوم و قربانی به جهانیان نشان دهند، این روزها ماهیت واقعی خود را عیانتر از همیشه در مقابل جهانیان به نمایش گذاشتهاند و مردم در جوامع مختلف هر روز به واقعیتهای بیشتری از نگرش صهیونیستی پی میبرند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صهیونیستها در راستای پیشبرد هدف اشغال غزه هیچ محدودیتی برای خود قائل نیستند و اگر لازم بدانند یا دست به کشتار افراد میزنند یا آنها را بازداشت میکنند. در تازهترین خبر که توسط منابع خبری فلسطین اعلام شده، پلیس اشغالگر رژیم صهیونیستی بعد از پایان نماز جمعه «محمد سرندح» خطیب مسجدالاقصی را بازداشت کرد.
رفتارهای وحشیانه نیروهای رژیم صهیونیستی که امروز موجب نگرانی جوامع مختلف دنیا شده، توجه جهانیان را به جامعه صهیونیستها جلب کرده و بسیاری برای کشف دلیل این حجم از توحش کنجکاو هستند و این کنجکاوی باعث شده تا این روزها چند ویدیو از جامعه صهیونیستها در فضای مجازی دست به دست شود و مورد توجه قرار بگیرد.
جدیدترین ویدئویی که ریشه رفتار خشن و غیرانسانی نیروهای مسلح این رژیم را میتوان دید، مربوط به کلیپی میشود که روز سهشنبه توسط دانیل آمرام، روزنامهنگار شبهخبرنگار رسانههای اجتماعی و سخنگوی بن گویر، منتشر شد: پس از آنکه معلمی در دبیرستان معتبر لیبرال لیادا در اورشلیم، «۷۰ هزار نفر از ساکنان غزه» را در آمار «جنگ» فهرست کرد، دانشآموزی به جای آن نوشت «۷۰ هزار تروریست». همچنین در این ویدئو صدای فریاد دانشآموز دیگری شنیده میشود که میگوید «کافی نیست!»
صهیونیستها نه تنها در غزه خشونت را به مسئلهای رایج تبدیل کردهاند بلکه حامیانشان در سراسر دنیا هم با رفتاری بسیار خشن حامیان مردم مظلوم فلسطین را دستگیر کرده و مانع اعتراض آنها میشوند.
بازداشتهای خشونتآمیز در تظاهرات حمایت از غزه در برلین
بزرگترین حامی اسرائیل نیز با نادیده گرفتن ظلمی که مردم غزه متحمل شدهاند به نفع صهیونیستها علیه آتشبس در غزه اقدام میکند. سازمان عفو بینالملل به وتوی اخیر آمریکا علیه قطعنامه آتشبس در غزه واکنشی نشان داد و با اشاره به بیتوجهی مرگبار به بقای فلسطینیان در غزه توسط دولت آمریکا تأکید کرد: تاریخ هرگز نخواهد بخشید که آمریکا بهتنهایی برابر جامعه جهانی ایستاد و اسرائیل را به ادامه نسلکشی ترغیب کرد.
با این وجود تنها کورسویی که میتواند برای نجات مردم غزه امیدبخش باشد بیداری وجدان مردم در جوامع مختلف است. کسانیکه نمیتوانند ظلم به مردم مظلوم را نادیده بگیرند و نفرت خود را از ظالم ابراز میکنند تا به سهم خود بتوانند برای جلوگیری از ادامه داشتن خشونت و کشتار کاری انجام دهند. این روزها در کشورهای مختلف از جمله استرالیا، فرانسه، انگلیس، اسپانیا، آلمان و... خبرهایی درباره مخالفت افراد با ادامه اقدامات اسرائیل شنیده میشود و در بین جوامعی که به این ظلم اعتراض دارند بعضاً نام کشورهایی هم شنیده میشود که شاید هیچوقت انتظار نمیرفت که از اسرائیل اینچنین اعلام انزجار کنند.
راهپیمایی مردم کرهجنوبی در حمایت از غزه
آوارگی مردم غزه در پی تشدید حملات صهیونیستها