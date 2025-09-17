به گزارش ایلنا، کتاب تازه علیرضا وثوق که به یکی از تکنیک‌های نوین پیشرفت و رونق کسب‌ و کارها اختصاص دارد، تحت عنوان «وارد بازی شوید!» به تازگی توسط انتشارات متخصصان، منتشر و راهی بازار شده است.

نویسنده این کتاب که خود از فعالان حوزه کسب‌ و کار در زمینه خودرو در ایران است، با سابقه سال‌ها فعالیت در بخش‌های مختلف فروش و بازاریابی، در این کتاب، ظرفیت‌ها و چالش‌های بازی‌آفرینی (Gamification) در کسب‌وکارها را از نظر گذرانده است.

بازی‌آفرینی یا گیمیفیکیشن از جمله زیر مجموعه‌های دانش طراحی برای تغییر رفتار است که طی سال‌های اخیر، در فضای دانشگاهی و نیز محیط کسب‌وکارها مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. به بیان ساده، گیمیفیکیشن هنر تعبیه کردن مکانیزم‌های بازی در فضاهایی است که به صورت پیش‌فرض برای بازی طراحی نشده‌اند. از آنجا که ریشه‌ها و تاریخچه‌ی این مهارت مهم عالم کسب‌ و کارهای جهان، در ایران چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته، در حال حاضر کسب‌وکارها بهره چندانی از این تکنیک در فضای کاری خود نمی‌برند و همین امر، ارزش و اهمیت کتاب حاضر را بیش از پیش نشان می‌دهد.

در کتاب «وارد بازی شوید!»، نویسنده با بررسی پنج نمونه موفق، کاربردهای عملی گیمیفیکیشن در افزایش فروش را از نظر گذرانده و مدل‌های قابل الگوبرداری را در این زمینه به طور کامل به مخاطب معرفی کرده است. برندهای معتبری از جمله نایکی، استارباکس، دولینگو و… از جمله نام‌هایی هستند که در کتاب مورد بررسی قرار می‌گیرند.

درک پایه‌ای از گیمیفیکیشن، طراحی تجربیات گیمیفیکیشن برای فروش، روانشناسی بازی‌ها و تأثیر در فروش، پیاده‌سازی گیمیفیکیشن در کسب‌وکار، چالش‌ها و موانع در استفاده از گیمیفیکیشن برای فروش، قدرت هوش مصنوعی در گیمیفیکیشن و فروش و ارزیابی و بهبود برای پایدارسازی فروش از جمله موضوعات دیگر این کتاب هستند.

در بخشی از متن پشت جلد کتاب آمده است:

«در این کتاب می‌آموزید که چگونه با بکارگیری بازی‌سازی در کسب‌وکار، احساسات مخاطبان خود را تحریک کنید، مسابقات و چالش‌های جذاب طراحی کنید و با استفاده از تکنولوژی‌های نوین همچون هوش مصنوعی، تجربه‌ای منحصر به فرد و مستدام برای مشتریان ایجاد کنید. با استفاده از مثال‌های واقعی و کاربردی از شرکت‌های معتبر جهانی همچون نایکی، استارباکس و تسلا، این کتاب به شما نشان می‌دهد که چگونه می‌توانید این روش‌های نوین را در کسب‌وکار خود پیاده‌سازی کنید تا نه تنها درآمد خود را افزایش دهید بلکه تجربه‌ای منحصر به فرد و دلپذیر برای مشتریان‌تان فراهم کنید.»

چاپ اول کتاب «وارد بازی شوید!» به قلم علیرضا وثوق، در تابستان ۱۴۰۴ توسط نشر «متخصصان» و به قیمت ۲۸۷۰۰۰ تومان به بازار عرضه شده است.

