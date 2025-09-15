خبرگزاری کار ایران
گردشگری سبز و ثبت‌جهانی آثار طبیعی در اولویت وزارت میراث و سازمان محیط‌زیست

تفاهم‌نامه راهبردی همکاری میان سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با هدف تقویت حفاظت از محیط‌زیست، توسعه گردشگری پایدار و ثبت جهانی آثار طبیعی و تاریخی، روز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی و شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست به امضا رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، این تفاهم‌نامه، الگویی استراتژیک برای همگرایی سیاست‌های حفاظت محیط‌زیست و توسعه گردشگری سبز در کشور، با تمرکز بر اکوتوریسم، بوم‌گردی و بهره‌وری از ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی ارائه می‌دهد. سیدرضا صالحی‌امیری در مراسم امضای تفاهم‌نامه با تأکید بر اهمیت گردشگری پایدار گفت: تقویت همکاری‌ها میان وزارت میراث‌فرهنگی و سازمان محیط‌زیست، راهگشای ثبت جهانی آثار طبیعی و تاریخی و توسعه گردشگری سبز است.

علی دارابی، قائم‌مقام معاون میراث‌فرهنگی، با اشاره به ظرفیت‌های ثبت جهانی کشور افزود: ما بالغ بر ۱۴۰۰ اثر ملی ثبت شده داریم و در حوزه جهانی نیز ظرفیت‌های بسیاری وجود دارد که بهره‌وری از آن‌ها تنها با همکاری محیط‌زیست امکان‌پذیر است. پرونده ارسباران و تالاب‌ها نمونه‌هایی هستند که نیازمند همکاری مشترک برای ثبت جهانی هستند.

وی همچنین به توسعه هتل‌ها با رعایت اصول صیانت از محیط‌زیست اشاره و تصریح کرد: موضوع ساخت هتل‌ها در مناطق چهارگانه باید با رعایت اصول حفاظت از محیط‌زیست انجام شود و آماده‌ایم آثاری که ارزش ثبت ملی دارند، معرفی کنیم.

انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، با تأکید بر اهمیت گردشگری سبز و اشتغال‌زایی پایدار گفت: ما در ایجاد اشتغال از طریق گردشگری، به محیط زیست آسیبی نمی‌رسانیم و با اعطای گواهینامه گردشگری سبز به هتل‌ها و تأسیسات گردشگری، استانداردهای پایدار را دنبال می‌کنیم. همچنین قصد داریم یکی از پارک‌های ملی را به‌عنوان پایلوت توسعه گردشگری و ایجاد فرصت‌های شغلی انتخاب کنیم.

حمید ظهرابی، معاون تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست، نیز در این مراسم اظهار داشت: آیین‌نامه طبیعت‌گردی، میثاق مشترک میان سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت میراث‌فرهنگی است. با وسعت نزدیک به ۲۰ میلیون هکتار مناطق تحت مدیریت محیط‌زیست، آماده‌ایم این ظرفیت‌ها را با رعایت اصول طبیعت‌گردی و همکاری جوامع محلی به اشتراک بگذاریم.

این تفاهم‌نامه، چارچوبی برای اجرای پروژه‌های مشترک در حوزه طبیعت‌گردی، انتخاب سرمایه‌گذاری و انعقاد قراردادها فراهم می‌آورد و به دنبال توسعه گردشگری پایدار در کنار حفاظت از منابع طبیعی و آثار تاریخی کشور است.

 

