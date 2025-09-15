خبرگزاری کار ایران
تشکل‌ها و شبکه‌سازی مردمی، کلید توسعه صنایع‌دستی در راستای منافع ملی است

مریم جلالی، معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در نشست هم‌اندیشی تشکل‌های حرفه‌ای، بر لزوم شبکه‌سازی و مشارکت مردمی در توسعه صنایع‌دستی تأکید کرد و گفت: با تمرین دموکراسی و واگذاری مسئولیت‌ها به بخش خصوصی، در کنار حمایت نهادهای نظارتی، می‌توانیم صنایع‌دستی را به‌عنوان جریانی خانوادگی و ملی تقویت کنیم.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، مریم جلالی معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گفت: صنایع دستی امری کاملا جوششی و خانوادگی است و از همان ابتدا آرزویم این بود که بتوانم تشکل ها، مردم و خانواده ها را درگیر این کار کنم که خداراشکر امروز محقق شد.

او افزود: معادله وظیفه و اختیار رابطه مستقیم با هم دارند. ما باید تمرین دموکراسی و ما شدن کنیم و نباید به منافع شخصی خودمان فکر کنیم و منافع شخصی باید در خدمت منافع ملی باشد.

جلالی ادامه داد: واگذاری دولت از بخش خصوصی صداقت و اعتماد می خواهد. ما در اولین گام هستیم و باید تمرین کنیم و برای همین موضوع پیشنهاد می دهم تا در روستاها هنرمندان کنار هم جمع شده و کار گروهی را شکل دهند.

معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گفت: ما نیاز به شبکه شدن داریم. ظرفیت فوق العاده صنایع دستی و تنوع آن باعث شده ما بخشی فکر کنیم. اما در کل آماده واگذاری تمام مسئولیت های دولتی در کنار آرامش هستیم.

او در ادامه نیز با بیان اینکه به حمایت نهادهای نظارتی نیاز داریم، عنوان داشت: این آیین نامه حداقل یک سنگ بنای اولیه برای همگرایی فرا دستگاهی است تا ضعف های قانونی آیین نامه برطرف شود.

 

