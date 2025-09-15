خبرگزاری کار ایران
ارکستر ۱۵۰ نفره «ارباب حلقه‌ها» روی صحنه رفت

کد خبر : 1686289
اولین شب از اجراهای فیلم-کنسرت «ارباب حلقه‌ها»، با حضور ۱۵۰ نوازنده به رهبری سینا خیرآبادی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، شب گذشته، یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴، هتل اسپیناس پالاس تهران میزبان نخستین اجرای فیلم-کنسرت سه‌گانه «ارباب حلقه‌ها» بود.

این رویداد بر اساس آثار جی. آر. آر. تالکین، موسیقی هاوارد شور که برنده اسکار بهترین موسیقی فیلم با این سه‌گانه شده است و اقتباس سینمایی پیتر جکسون، توسط فیدیبو برگزار شد. در این شب بیش از ۱۵۰ نوازنده و خواننده گروه کر، به رهبری سینا خیرآبادی، موسیقی حماسی «ارباب حلقه ها» را به صورت زنده اجرا کردند، آن هم در حالی که صحنه‌های مهم و ماندگار فیلم روی صفحه نمایش بزرگ پخش می‌شد. 

این رویداد، بخشی از پروژه‌ای موسیقایی است که پس از پنج شب اجرای فیلم-کنسرت «هری پاتر» در خرداد و شهریور،  در دو سانس ۱۹:۱۵ و ۲۲:۱۵ برگزار شد. 

هاوارد شور، آهنگساز کانادایی، با بهره‌گیری از موتیف‌های تکرارشونده «leitmotifs» الهام‌گرفته از ریچارد واگنر، دنیایی از تم‌های پرشکوه، عاطفی و تاریک خلق کرده که در این اجرا بخش‌هایی از هنر او برای مخاطبان ایرانی  اجرا شد. 

در این فیلم-کنسرت، صدای اصلی فیلم خاموش بود و ارکستر کامل – شامل سازهای زهی (ویولن، ویولا، ویولن‌سل، کنترباس)، بادی چوبی (فلوت، ابوا، کلارینت)، بادی برنجی (ترومپت، هورن، ترومبون)، کوبه‌ای (تیمپانی، طب) و گروه کر بیش از ۵۰ نفره – موسیقی را زنده اجرا کرد. این رویکرد، مشابه اجراهای جهانی «Lord of the Rings in Concert» بود که از سال ۲۰۰۳ آغاز شده و حالا برای اولین بار در ایران اجرا شد. 

اجرا با پخش صحنه‌های اولیه «یاران حلقه» آغاز شد؛ جایی که تم آرام و فولکلوریک شایر با ویولن‌ها و فلوت‌ها نواخته شد. ارکستر با دقت موسیقی را با تصاویر هماهنگ کرد و لحظاتی مانند عبور از معادن موریا و نبرد هلمز دیپ (Helm's Deep) با شدت گرفتن درام‌ها و کرها، مخاطبان را به وجد آورد. یکی از مهم‌ترین لحظات، اجرای تم «روهن» بود که صدای کرها و ترومپت‌ها فضایی مهیج خلق کرد. سولوئیست‌ها، از جمله خوانندگان برای قطعات آوازی مانند «May It Be» از انیا، خواننده ایرلندی، عملکردی بی‌نقص داشتند. 

سازهای خاص و فضای فانتزی

هاوارد شور برای خلق فضای فانتزی تالکین از سازهای خاصی مانند دودوک، برای تم‌های غم‌انگیز و چایم‌های لوله‌ای، برای لحظات باشکوه، استفاده کرده بود. اگر چه برخی سازهای محلی مانند سازهای اسکاندیناویایی در نسخه اصلی با معادل‌های ایرانی جایگزین شدند، ارکستر تلاش داشت حس و حال اصلی موسیقی را حفظ کند. 

این اجرا در ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ نیز برگزار خواهد شد و فیدیبو در انتهای کنسرت اعلام کرد که بعد از سه‌گانه «ارباب حلقه‌ها»، فیلم-کنسرت مجموعه «بازی تاج و تخت» اجرا خواهد شد.

