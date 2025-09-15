کتاب الکترونیک «۱۲روز دفاع مقدس» منتشر شد
به همت بخش مکتوب و رسانه مرکز ملی پاسخ به سوالات دینی، کتاب فاخر و الکترونیکی «۱۲ روز دفاع مقدس» منتشر شد.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین جواد مرادی، رئیس اداره مکتوب و رسانه مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: این کتاب به مناسبت یادبود عملیات نظامی ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی، بخش مکتوب و رسانه این مرکز، کتاب الکترونیکی با موضوع «۱۲ روز دفاع مقدس» را با اهداف مشخصی تدوین و منتشر کرد.
وی افزود: «حفظ و انتقال تاریخ»، «تسهیل در دسترسی و فراهم کردن امکان مطالعه راحت و سریع»، «زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا»، «ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت»، «مقابله با تحریف تاریخ» و «صرفه جویی در هزینه و زمان» از جمله اهداف تهیه و انتشار این کتاب ارزشمند میباشد.
استاد حوزه علمیه ادامه داد: اثر حاضر زیرمجموعهای از مجموعه «پرسمان سیاسی» مرکز ملی پاسخ به سوالات دینی محسوب میشود که به ۱۰ پرسش پرتکرار درباره این رویداد در ۹۸ صفحه پاسخ داده است.
مرادی به برخی ازعناوین محوری این کتاب اشاره کرد و گفت:
۱. تحلیل قدرت ارتش ایران در دوران پهلوی و ادعای قرارگیری در جایگاه پنجم جهان؛
۲. بررسی نتایج عملیات نظامی و اهداف متجاوزان؛
۳. تحلیل بیانیههای مقامات آمریکایی و صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران؛
۴. واکاوی موضوع ترور فرماندهان و اقدامات حفاظتی؛
۵. علل ادعای آمار پایین تلفات طرف مقابل؛
۶. توانمندیهای موشکی جمهوری اسلامی ایران؛
۷. شناسایی عوامل نفوذ و اقدامات خیانتکارانه؛
۸. موانع همکاری با سرویسهای جاسوسی بیگانه؛
۹. بررسی جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران؛
۱۰. تبیین مفاهیم صلح، آتشبس و مصطلحات مشابه از جمله این عناوین است.
وی بیان کرد: علاقهمندان میتوانند برای دریافت نسخه الکترونیک این کتاب به نشانی زیر مراجعه کنند؛
mmps. ir/b12dm