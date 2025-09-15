«پلان آخر بازی» در جشنواره بوستون

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم سینمایی «پلان آخر بازی» به نویسندگی و کارگردانی پیمان شاهبد در ادامه پخش جهانی خود، به چهل و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم بوستون در آمریکا راه یافت.

جشنواره بین‌المللی فیلم بوستون Boston Film Festival، به‌اختصار BFF یکی از قدیمی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین رویدادهای سینمایی در آمریکاست که با فراهم‌ کردن بستری برای نمایش دیدگاه هنری فیلمسازان مستقل، به حمایت از آن‌ها می‌پردازد. جشنواره BFF همواره بر کشف و معرفی استعدادهای نو در عرصه فیلم‌سازی تأکید دارد و بستری فراهم می‌کند تا فیلم‌سازان خلاق، چه در سطح ملی و چه بین‌المللی، آثار خود را به مخاطبان و کارشناسان عرضه کنند.

چهل و یکمین دوره این رویداد ۱۸ تا ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۷ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴) در آمریکا برگزار خواهد شد.

در خلاصه داستان «پلان آخر بازی» آمده است: «پس از غیبتی طولانی، بازیگری مشهور، بار دیگر به دنیای سینما بازمی‌گردد تا در فیلمی، بازی کند. در روایت زندگی کارگردان، بازیگران و عواملی که در راه لوکیشن فیلم‌برداری هستند، رگه‌های مشترکی پدید می‌آید؛ تا آن‌ها در آخرین برداشت‌های پلان آخر، به مفاهیم تازه‌ای از زندگی برسند.»

مرجان قمری، اتابک نادری، مریم قاسمی، مسیحا یوسفی، ندا جلالی، بهرام نوروزی، جلال اعتصامی، آرمان پیراسته، عادل خندان، سولماز نادری، کیمیا حاجی ابراهیمی، صبا فدایی حسینی، پیمان دارابیان و رضا مؤمنی، در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند و پخش بین‌الملل اثر را مجموعه دریچه سینما، بر عهده دارد.

عوامل فیلم «پلان آخر بازی» عبارتند از:

نویسنده و کارگردان: پیمان شاهبد، تهیه‌کننده: محمد احمدی، مجری طرح و سرمایه‌گذار: پریسا رمضانی، مدیر فیلم‌برداری: یونس سبزی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: حمیدرضا ازوجی، دستیار دوم کارگردان: عادل خندان، تدوین: سید مسعود امامی، طراح صدا: آرش قاسمی، صدابردار: امیرعباس علیرضایی، تصحیح رنگ و نور: سامان مجد وفایی، آهنگ‌ساز: مازیار یونسی، طراح گریم: محمد قومی، طراح صحنه و لباس: بهرام نوروزی، مدیر تولید و تدارکات: جلال اعتصامی، منشی صحنه: شقایق صادق، عکاس: مهدی رمضانی، مدیر امور بین‌الملل: سامیه طاهری، مدیر رسانه‌ای: مریم رودبارانی و روابط‌عمومی: علی کشاورز.

